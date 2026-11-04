Trump aceita derrota nas eleições dos EUA, mas culpa aliados e guerra no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter ficado surpreso com a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, 3 de novembro.

Após o avanço dos democratas no Congresso, ele culpou o governador do Texas, Greg Abbott, pelo resultado no estado, reconheceu o impacto da guerra no Irã e afirmou estar disposto a negociar com a oposição.

"Achei que iriam melhor, na verdade", disse Trump em entrevista à Fox News, ao comentar o desempenho dos candidatos republicanos.

Em entrevista ao New York Times, o presidente afirmou estar "totalmente disposto a aceitar esses resultados" e admitiu a possibilidade de acordos com os democratas.

"Esperamos poder trabalhar com eles. Provavelmente chegaremos a algum acordo", declarou.

Antes, porém, Trump havia atribuído a derrota ao fato de seu nome não aparecer nas cédulas eleitorais.

"Não disputei as eleições e, se tivesse disputado, teríamos vencido por uma maioria esmagadora!" "Obrigado pela atenção a este assunto", escreveu na Truth Social.

O que Trump disse sobre a derrota nas eleições?

As declarações do presidente após as eleições incluíram críticas a aliados republicanos, justificativas para o resultado e disposição para negociar com os democratas.

Trump participou ativamente da campanha, com cerca de 20 comícios no último mês, segundo a EFE. As eleições para o Congresso eram vistas como um teste da aprovação de seu governo.

Em entrevista à Fox News, o presidente afirmou ter ficado especialmente decepcionado com a derrota de Darline Graham, candidata republicana ao Senado pela Carolina do Sul e irmã do falecido senador Lindsey Graham.

Ela perdeu a disputa para a democrata Annie Andrews, apesar do apoio de Trump.

O presidente também criticou o instituto responsável pelas pesquisas eleitorais da Fox News, que classificou como "o pior".

Por que Trump culpou o governador do Texas?

Trump responsabilizou o governador republicano do Texas, Greg Abbott, pela derrota do partido no estado, onde os democratas venceram duas disputas importantes.

Gina Hinojosa derrotou Abbott na eleição para o governo estadual, enquanto James Talarico venceu o republicano Ken Paxton na disputa por uma cadeira no Senado.

Após a divulgação da vitória de Hinojosa, Trump acusou Abbott de ter se tornado um "republicano apenas de nome" nos últimos seis meses.

O presidente afirmou que o governador havia retornado à sua "fórmula original" e que isso "não foi muito bom".

Trump não detalhou quais decisões de Abbott teriam provocado a derrota. Em outra publicação na Truth Social, afirmou que passaria a analisar as razões pelas quais os candidatos republicanos venceram ou perderam suas disputas.

Trump reconheceu impacto da guerra no Irã?

O presidente também admitiu que a guerra no Irã contribuiu para o resultado desfavorável aos republicanos, segundo o jornal britânico Financial Times.

"Acho que parte disso foi o Irã, mas, ao mesmo tempo, as pessoas entenderam a importância do que fiz", afirmou Trump.

O conflito provocou uma alta nos preços da gasolina nos Estados Unidos, fator apontado pelo jornal como uma das causas da insatisfação dos eleitores com o governo.

A derrota também provocou críticas dentro do próprio Partido Republicano.

Marc Short, ex-diretor de assuntos legislativos da Casa Branca durante o governo Trump, afirmou que era difícil imaginar uma administração que tivesse prejudicado tanto os candidatos republicanos à Câmara e ao Senado.

"É hora de os republicanos fazerem uma reflexão", escreveu Short na rede social X, segundo o Financial Times.

Trump vai aceitar a vitória dos democratas?

Trump afirmou na última terça-feira, 3, ao New York Times que está disposto a aceitar os resultados das eleições e negociar com os democratas no Congresso.

A declaração contrasta com sua postura após a eleição presidencial de 2020, quando não reconheceu a derrota para Joe Biden. Antes das midterms de 2026, Trump havia condicionado o reconhecimento do resultado à realização de uma eleição que considerasse limpa, segundo a EFE.

Apesar de sinalizar disposição para acordos, o presidente também mencionou a possibilidade de usar seu poder de veto para barrar medidas aprovadas pelo Legislativo.

Na Truth Social, publicou uma imagem de seu tradicional boné vermelho com a palavra "VETO" escrita em branco.

À Fox News, Trump voltou a mencionar esse poder, mas afirmou esperar não precisar utilizá-lo.

O que muda para Trump após a derrota republicana?

Os democratas recuperaram o controle da Câmara dos Representantes e avançaram no Senado, segundo as projeções da imprensa americana divulgadas após a votação.

O Financial Times apontou uma vitória democrata nas duas casas, embora ainda houvesse disputas apertadas sem vencedor declarado no Alasca e no Mississippi no momento da atualização do jornal.

Além do Texas, os democratas venceram disputas importantes em estados como Ohio, Maine, Michigan e Carolina do Sul.

Com a oposição fortalecida no Congresso, Trump poderá enfrentar mais dificuldades para aprovar projetos de lei e indicações que dependam de apoio parlamentar.

O presidente, porém, permanece na Casa Branca. As eleições de meio de mandato não escolhem um novo chefe do Executivo, mas renovam a Câmara dos Representantes, parte do Senado e diversos governos estaduais.