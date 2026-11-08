Como descartar canetas emagrecedoras corretamente?

Canetas emagrecedoras: descarte incorreto pode causar acidentes, contaminação e impactos ao meio ambiente (Freepik)
Redatora
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 22h27.
As canetas emagrecedoras usadas em tratamentos para obesidade e diabetes não devem ser jogadas no lixo comum ou no reciclável. Agulhas e dispositivos precisam ser separados após o uso e encaminhados a pontos de coleta específicos.
Segundo o Recicla Sampa, iniciativa das concessionárias Loga e EcoUrbis com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo, o descarte inadequado pode expor catadores, coletores e outros profissionais a acidentes e contaminação. Resíduos de medicamentos também podem atingir o solo e a água.
Para descartar as canetas emagrecedoras da maneira correta, o primeiro passo é retirar a agulha do dispositivo e armazená-la separadamente. Por ser um material perfurocortante, a agulha exige cuidados para evitar acidentes e contaminação.
A orientação do Recicla Sampa é armazená-la em uma garrafa PET ou em uma caixa própria para materiais perfurocortantes, como os recipientes amarelos vendidos em farmácias.
Depois, as agulhas devem ser levadas periodicamente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a pontos de coleta específicos, como hospitais e laboratórios que recebam esse tipo de resíduo.
Depois de retirar a agulha, a caneta também precisa receber uma destinação adequada. A orientação é armazenar os dispositivos usados em um saco separado até o momento da entrega.
As canetas podem ser levadas às urnas específicas do projeto Reciclanetas ou a pontos de coleta disponíveis em farmácias.Mesmo sendo compostas de plástico, não devem ser colocadas diretamente na coleta seletiva convencional.
O Reciclanetas é um programa de logística reversa criado e mantido pela farmacêutica Novo Nordisk.
A iniciativa disponibiliza urnas específicas em farmácias e estabelecimentos parceiros para que a população devolva as canetas após o uso. O objetivo é garantir a destinação ambientalmente adequada desses resíduos e permitir a reciclagem do plástico que compõe os dispositivos.
Segundo o Recicla Sampa, o programa conta com pontos de coleta em São Paulo e em outras regiões do país.
Agulhas descartadas de forma incorreta podem expor catadores, coletores e outros trabalhadores a acidentes e contaminação. Além disso, resíduos de medicamentos podem atingir o solo e a água, provocando impactos ambientais e sanitários.
Por isso, a separação das agulhas e dos dispositivos e a entrega em locais apropriados são medidas importantes para reduzir esses riscos.