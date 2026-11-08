Como descartar canetas emagrecedoras corretamente?

As canetas emagrecedoras usadas em tratamentos para obesidade e diabetes não devem ser jogadas no lixo comum ou no reciclável. Agulhas e dispositivos precisam ser separados após o uso e encaminhados a pontos de coleta específicos.

Segundo o Recicla Sampa, iniciativa das concessionárias Loga e EcoUrbis com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo, o descarte inadequado pode expor catadores, coletores e outros profissionais a acidentes e contaminação. Resíduos de medicamentos também podem atingir o solo e a água.

Como descartar as agulhas das canetas emagrecedoras?

Para descartar as canetas emagrecedoras da maneira correta, o primeiro passo é retirar a agulha do dispositivo e armazená-la separadamente. Por ser um material perfurocortante, a agulha exige cuidados para evitar acidentes e contaminação.

A orientação do Recicla Sampa é armazená-la em uma garrafa PET ou em uma caixa própria para materiais perfurocortantes, como os recipientes amarelos vendidos em farmácias.

Depois, as agulhas devem ser levadas periodicamente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a pontos de coleta específicos, como hospitais e laboratórios que recebam esse tipo de resíduo.

Onde descartar canetas emagrecedoras usadas?

Depois de retirar a agulha, a caneta também precisa receber uma destinação adequada. A orientação é armazenar os dispositivos usados em um saco separado até o momento da entrega.

As canetas podem ser levadas às urnas específicas do projeto Reciclanetas ou a pontos de coleta disponíveis em farmácias.Mesmo sendo compostas de plástico, não devem ser colocadas diretamente na coleta seletiva convencional.

Reciclanetas: como funciona a coleta de canetas usadas?

O Reciclanetas é um programa de logística reversa criado e mantido pela farmacêutica Novo Nordisk.

A iniciativa disponibiliza urnas específicas em farmácias e estabelecimentos parceiros para que a população devolva as canetas após o uso. O objetivo é garantir a destinação ambientalmente adequada desses resíduos e permitir a reciclagem do plástico que compõe os dispositivos.

Segundo o Recicla Sampa, o programa conta com pontos de coleta em São Paulo e em outras regiões do país.

Por que as canetas emagrecedoras não podem ir para o lixo comum?

O descarte inadequado pode representar riscos para profissionais que trabalham com a coleta e o tratamento de resíduos.

Agulhas descartadas de forma incorreta podem expor catadores, coletores e outros trabalhadores a acidentes e contaminação. Além disso, resíduos de medicamentos podem atingir o solo e a água, provocando impactos ambientais e sanitários.

Por isso, a separação das agulhas e dos dispositivos e a entrega em locais apropriados são medidas importantes para reduzir esses riscos.