Vai ter horário de verão em 2026?

2025 já foi o quinto ano sem horário de verão; entenda os motivos e saiba de a medida volta ano que vem

Horário de verão: a medida volta em 2026? (coffeekai/Thinkstock)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 00h15.

Extinto em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro, o horário de verão adiantava os relógios em uma hora durante os meses mais quentes do ano desde 1931.

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social do governo federal explicou que não há previsão para retomada do horário de verão.

A ideia original era aproveitar melhor a luz natural no fim do dia para reduzir o consumo de eletricidade no horário de pico, que tradicionalmente ocorria no início da noite, quando milhões de brasileiros chegavam em casa e acendiam as luzes.

Mas o Brasil mudou. Os hábitos de consumo da população e, principalmente, a intensificação do uso de aparelhos de ar-condicionado, transformaram completamente o perfil energético do país.

Em 2019, os estudos técnicos mostraram que o pico de demanda por energia não acontecia mais à noite. O novo horário crítico passou a ser por volta das 15h, quando o calor atinge seu ápice e milhões de sistemas de refrigeração funcionam simultaneamente em residências, escritórios e comércios. A medida, portanto, perdeu sua eficácia.

Monitoramento continua

O Ministério de Minas e Energia, por meio do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), continuará acompanhando as mudanças no setor elétrico brasileiro, especialmente diante da transição energética e dos impactos das mudanças climáticas no sistema.

Mas isso não significa que o horário de verão está perto de voltar. A avaliação é periódica e visa garantir a segurança do abastecimento de energia no país.

