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Gestor que só lê relatório pronto fica para trás: o que muda na decisão baseada em dados

Ferramentas de inteligência artificial aceleram a produção de análises, mas aumentam a importância de saber interpretar indicadores e questionar resultados

(Imagem gerada por IA)

(Imagem gerada por IA)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05h01.

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O faturamento cresceu 15% no último trimestre e essa informação aparece no relatório, acompanhada de gráficos e uma avaliação positiva do desempenho. Mas o que acontece se, no mesmo período, os custos subiram 25% e a empresa perdeu clientes recorrentes?

Os números podem estar corretos e, ainda assim, a interpretação ser incompleta. Com a expansão da inteligência artificial nas empresas, relatórios que antes exigiam horas de preparação podem ser produzidos e resumidos em menos tempo.

Isso aumenta a quantidade de informações disponíveis para a tomada de decisões, mas não elimina a necessidade de análise crítica.

A habilidade já aparece entre as prioridades dos empregadores. Segundo o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, 69% das empresas entrevistadas consideram o pensamento analítico uma competência essencial.

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Por que os relatórios prontos podem ser insuficientes?

Indicadores isolados nem sempre revelam o desempenho de um negócio. Uma queda no custo de aquisição de clientes, por exemplo, pode parecer positiva até que se descubra uma redução na qualidade dos contratos fechados.

Para interpretar os resultados, é necessário compreender como os dados foram coletados, quais critérios orientaram os cálculos e o que ficou fora da análise.

A comparação entre períodos exige atenção. Mudanças de preços, sazonalidade e alterações na composição dos clientes podem influenciar os números sem representar necessariamente uma melhora operacional.

O que a inteligência artificial muda na análise?

Ferramentas como o Microsoft Power BI, com recursos do Copilot, permitem gerar resumos de relatórios e responder a perguntas sobre informações apresentadas em gráficos.

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O recurso pode facilitar a identificação de tendências, desde que esteja disponível e habilitado no ambiente corporativo.

Quais competências passam a ser exigidas?

A alfabetização em dados, também chamada de data literacy, envolve a capacidade de ler, interpretar e comunicar informações quantitativas.

Isso inclui compreender porcentagens, distinguir correlação de causalidade e reconhecer quando uma amostra não representa adequadamente o universo analisado.

Para cargos de gestão, o conhecimento permite formular perguntas melhores às equipes responsáveis pelos relatórios e identificar quais informações ainda são necessárias.

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Como desenvolver uma gestão orientada por dados?

O aprendizado pode começar pela revisão dos indicadores utilizados nas decisões mais frequentes da própria área.

Antes de aceitar uma conclusão, vale verificar a origem dos números, o período considerado e a existência de explicações alternativas para o resultado.

Cursos de análise de dados, estatística aplicada e inteligência artificial podem ajudar a desenvolver esse repertório. Ferramentas como Excel e Power BI permitem praticar com bases de dados e comparar diferentes interpretações.

A mudança mais importante está na qualidade das perguntas feitas a partir dos relatórios.

Quanto maior a facilidade para produzir análises, maior a necessidade de distinguir informações relevantes de conclusões que parecem convincentes, mas não resistem à verificação.

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