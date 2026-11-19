Mais de 70% dos cenários de aplicação da nova leva de fábricas inteligentes líderes da China utilizam inteligência artificial. O grupo reúne 34 unidades selecionadas pelo governo chinês, entre elas uma fábrica de veículos elétricos da Xiaomi. Com a nova seleção, a China soma 49 fábricas classificadas no nível líder de manufatura inteligente.

A lista foi divulgada nesta quinta-feira (19) pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China em conjunto com outros cinco órgãos governamentais.

Essas fábricas fazem parte do nível mais alto do sistema chinês de desenvolvimento de manufatura inteligente. O modelo é dividido em quatro etapas: básico, avançado, excelência e líder.

Nas unidades selecionadas, a inteligência artificial vem sendo usada em diferentes etapas da produção, desde pesquisa e desenvolvimento e projetos de produtos até otimização de processos e gestão das operações.

Segundo os dados oficiais, mais de 1.000 agentes inteligentes industriais foram desenvolvidos para essas fábricas. O volume médio diário de processamento supera 300 milhões de tokens.

Entre as empresas incluídas na nova lista está a Xiaomi Automobile Technology, com uma fábrica de veículos elétricos que utiliza IA para organizar e adaptar diferentes etapas da produção.

A proposta do programa é testar tecnologias e novos modelos de fabricação que possam depois ser utilizados por outras empresas do setor.

Durante a Conferência Mundial de Manufatura Inteligente de 2026, realizada em Nanjing, as 34 empresas selecionadas também anunciaram uma iniciativa conjunta para aprofundar o uso da inteligência artificial na indústria.

Fonte: news.cn