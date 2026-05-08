Ciência

Hantavírus: sintomas, transmissão e risco de pandemia; o que se sabe

OMS monitora passageiros após mortes ligadas à cepa Andes, variante rara com registros de transmissão entre humanos

Hantavírus: doença é transmitida principalmente por roedores (Getty Images)

Hantavírus: doença é transmitida principalmente por roedores (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de maio de 2026 às 18h22.

O hantavírus voltou a ser tema de preocupação global após um surto em um navio de cruzeiro que partiu de Ushuaia, na Argentina, deixando três mortos. O vírus, transmitido principalmente por roedores silvestres, não é novo: estima-se que ocorram de 10 mil a 100 mil infecções por ano em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, o país já registrou 7 casos da doença em 2026, de acordo com dados do Ministério da Saúde até 27 de abril. Os registros não têm relação com o surto em andamento no cruzeiro. Em 2025, o Brasil registrou 35 casos e 15 mortes por hantavírus.

O que é o hantavírus?

O hantavírus é um grupo de vírus zoonóticos que infectam roedores e podem ser transmitidos aos humanos. A infecção pode causar doenças graves e, em alguns casos, levar à morte.

Nas Américas, a principal manifestação é a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), que afeta pulmões e coração e pode ter taxa de mortalidade de até 50%. Já na Europa e na Ásia, o vírus está associado à Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (FHSR), que compromete os rins e os vasos sanguíneos.

O vírus Andes, presente na América do Sul — especialmente na Argentina e no Chile — é o único com registro de transmissão limitada entre humanos e está ligado ao surto recente.

Como ocorre a transmissão?

De acordo com a OMS, a principal forma de transmissão ocorre pela inalação de partículas contaminadas com urina, fezes ou saliva de roedores infectados — especialmente em ambientes fechados, secos e mal ventilados.

Entre as situações de maior risco incluem:

  • limpeza de galpões, depósitos ou casas fechadas
  • atividades rurais e florestais
  • permanência em locais com infestação de roedores

A transmissão por mordidas é rara. No caso do vírus Andes, pode haver contágio entre pessoas, mas isso ocorre de forma limitada e geralmente exige contato próximo e prolongado, sobretudo no início da doença.

Quais são os sintomas do hantavírus?

Os sintomas podem surgir entre uma e oito semanas após a exposição e costumam começar de forma inespecífica.

Sintomas iniciais:

  • febre
  • dor de cabeça
  • dores musculares
  • náuseas, vômitos ou dor abdominal

Em casos graves (SCPH):

  • tosse
  • falta de ar
  • acúmulo de líquido nos pulmões
  • choque

Na forma renal (FHSR):

  • queda da pressão arterial
  • alterações hemorrágicas
  • insuficiência renal

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico pode ser difícil nas fases iniciais, pois os sintomas se confundem com doenças como gripe, Covid-19, dengue e leptospirose.

A confirmação é feita por exames laboratoriais, como testes sorológicos para detecção de anticorpos ou métodos moleculares, como RT-PCR, especialmente na fase aguda da infecção.

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Existe tratamento para hantavírus?

Não há tratamento antiviral específico nem vacina disponível. O manejo é baseado em suporte clínico intensivo, com monitoramento das funções respiratória, cardíaca e renal.

O atendimento precoce é essencial e pode aumentar significativamente as chances de sobrevivência, sobretudo nos casos mais graves.

Hantavírus no Brasil: quem é mais afetado?

Dados epidemiológicos do Ministério da Saúde mostram que:

  • 76% dos casos ocorrem em homens de 20 a 49 anos
  • 81% estão associados a áreas rurais
  • 93% exigem hospitalização

A taxa de letalidade no país chega a cerca de 41%. A maioria dos casos está ligada a atividades rurais ou contato direto com ambientes contaminados por roedores.

Hantavírus pode causar uma pandemia?

Em coletiva da OMS, a diretora do departamento para Prevenção e a Preparação frente a Epidemias e Pandemias, Maria Van Kerkhoverisco afirmou que o risco de pandemia é considerado baixo. Isso porque o vírus não apresenta transmissão eficiente entre humanos. Ainda assim, autoridades mantêm o monitoramento de casos devido ao período de incubação, que pode chegar a até seis semanas na cepa Andes.

Como prevenir o hantavírus?

A prevenção está diretamente relacionada à redução do contato com roedores e ambientes contaminados.

Principais medidas:

  • manter locais limpos e sem acúmulo de lixo
  • vedar frestas e acessos em casas e galpões
  • armazenar alimentos corretamente
  • evitar varrer poeira contaminada (priorizar limpeza úmida)
  • usar luvas e máscaras ao limpar ambientes fechados
  • ventilar espaços por pelo menos 30 minutos antes de entrar

Para higienização, recomenda-se o uso de solução de água sanitária diluída (1 parte para 10 de água).

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