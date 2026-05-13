Ele largou cargo de liderança para fundar duas empresas na NASDAQ: 'Mate quem você pensava que era'

Sam Tabar tinha o que muitos chamariam de "carreira perfeita". Filho de um mecânico e de uma leitora de tarô, ele escalou a pirâmide social até se tornar advogado em uma firma prestigiada e, mais tarde, liderar a estratégia de capital do Bank of America para toda a região Ásia-Pacífico.

No entanto, no auge do sucesso corporativo, ele decidiu abandonar tudo. Por trás dessa decisão drástica, estava uma habilidade que ele considera vital: o reconhecimento de padrões.

"Às vezes você tem que matar a pessoa que pensava que era", afirmou Tabar em entrevista à Inc.

Ele acredita que a disposição de abandonar o que está funcionando para perseguir o "próximo grande salto" é o que diferencia os bilionários dos executivos comuns.

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A transição do analógico para o digital

Tabar atribui seu sucesso à capacidade de observar as grandes transições do mercado. Tendo vivido a mudança do mundo analógico para o digital pós-1995, ele desenvolveu um olhar clínico para identificar tecnologias emergentes antes que elas se tornem óbvias para a massa.

Essa visão foi o que permitiu que ele fundasse duas empresas listadas na NASDAQ, aplicando um framework simples para avaliar riscos: manter a mente aberta a novos conceitos e ter a coragem de descartar ideias teoricamente obsoletas, mesmo quando se está "casado" com elas. Para ele, o risco não está na mudança, mas na estagnação em modelos de negócios que já passaram do prazo de validade.

Gestão de risco e reconhecimento de mercado

A trajetória de Tabar é uma aula de finanças aplicadas ao crescimento real. Ele entende que, para jogar no nível das empresas listadas na bolsa, é preciso dominar a estratégia de capital e a leitura de mercado.

Sua transição de funcionário de alto escalão para dono de empresas bilionárias foi baseada em decisões cirúrgicas de alocação de recursos e timing.

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