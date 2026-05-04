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Possível surto de vírus mortal é detectado em cruzeiro da Argentina

De seis casos na embarcação, três pessoas morreram, duas infectadas seguem em isolamento a bordo de cruzeiro e uma em tratamento intensivo na África do Sul

Vírus: novo patógeno causa sintomas respiratórios graves, e primeiras mortes já começam a ser registradas (Getty Images/Getty Images)

Vírus: novo patógeno causa sintomas respiratórios graves, e primeiras mortes já começam a ser registradas (Getty Images/Getty Images)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 4 de maio de 2026 às 11h42.

Última atualização em 4 de maio de 2026 às 11h45.

Duas pessoas infectadas por um possível surto de hantavírus detectado em um navio de cruzeiro que partiu da Argentina e está na costa de Cabo Verde estão retidas a bordo após três mortes terem sido registradas, devido à recusa das autoridades cabo-verdianas em permitir o desembarque, informou a empresa que opera o navio.

"Durante esta viagem, três passageiros morreram. Além disso, um passageiro está em terapia intensiva em Joanesburgo (norte da África do Sul) e dois tripulantes necessitam de atendimento médico urgente", informou ontem à noite a empresa holandesa Oceanwide Expeditions.

No entanto, até às 21h GMT de domingo, "as autoridades cabo-verdianas não autorizaram o desembarque dos passageiros que necessitam de assistência médica ou da realização de exames de diagnóstico" e, após visitarem o navio para avaliar o seu estado de saúde, "ainda não tomaram uma decisão sobre a sua transferência para um centro médico" neste pequeno país da África Ocidental, lamentou a empresa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou, em comunicado no domingo, que pelo menos seis pessoas foram afetadas por um possível surto de hantavírus – três mortes e três doentes –, embora a presença do vírus só tenha sido confirmada por testes laboratoriais em um dos casos – o do paciente hospitalizado em Joanesburgo.

Embora não especificado pela empresa ou pela OMS, o Departamento de Saúde da África do Sul e fontes próximas ao caso confirmaram à imprensa que a primeira morte, de um homem, ocorreu na ilha de Santa Helena (território britânico no Atlântico Sul), onde o corpo permaneceu; e a segunda, de sua esposa, em Joanesburgo, de onde a vítima - cujo corpo está na cidade sul-africana - tentava embarcar em um voo de volta para a Holanda.

Por fim, a terceira morte ocorreu no próprio navio, onde o corpo do falecido permanece.

Repatriação de duas pessoas doentes e uma pessoa falecida

Segundo a Oceanwide Expeditions, as autoridades holandesas "concordaram em liderar a organização conjunta da repatriação dos dois indivíduos com sintomas" e "o corpo do falecido também será incluído na repatriação, juntamente com um acompanhante próximo" que não apresenta sintomas.

A repatriação, no entanto, depende da autorização das autoridades do país africano.

"A prioridade da Oceanwide Expeditions é garantir que os dois indivíduos com sintomas a bordo recebam atendimento médico adequado e urgente", bem como proteger "a saúde e a segurança de todos os passageiros e tripulantes" da embarcação, afirmou a empresa.

A OMS observou que investigações epidemiológicas, análises laboratoriais adicionais e sequenciamento do vírus estão em andamento para determinar a extensão do surto, enquanto passageiros e tripulantes recebem atendimento médico e monitoramento.

O navio chama-se MV Hondius, é a primeira embarcação do mundo registada na classe Polar 6 e pode transportar 170 passageiros, além de 57 tripulantes, treze guias e um médico, de acordo com a Oceanwides. O navio turístico, utilizado para viagens de exploração no Ártico e na Antártida, partiu em 20 de março do terminal portuário de Ushuaia, a cidade mais austral da Argentina.

O hantavírus é uma doença geralmente transmitida pelo contato com a urina ou fezes de roedores infectados, embora em casos raros possa se espalhar entre pessoas e causar doenças respiratórias graves. 

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