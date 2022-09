Hantavirose: O que é e quais são os sintomas da doença matou um menino em SC?

Um menino de 11 anos morreu por Hantavirose, no município de Urubici, Santa Catarina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, ele foi mordido por um rato silvestre antes de contrair a doença. A morte foi registrada no último dia 7.

Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive), foi emitido um alerta acerca do aumento de animais roedores na cidade. Em 2022, foram registrados cinco casos da doença no município, sendo três deles evoluindo a óbito.

A doença é característica principalmente das regiões rurais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, segundo o Ministério da Saúde. Ela tem relação com a agricultura, com uma taxa de letalidade em torno de 46,5%.

O que é Hantavirose?

Hantavirose é uma infecção originária do hantavírus, que se manifesta nos seres humanos na forma de uma Síndrome Cardiopulmonar. Esse vírus é encontrado em animais roedores das espécies Akodon sp e Oligoryzomys sp, tradicionalmente conhecido por “rato da mata’ e “ratinho do arroz”, respectivamente.

A contração da doença ocorre através da mordida do rato, ou pela inalação de aerossóis, partículas formadas através da urina, fezes, ou outra substância excretora do animal infectado. Em alguns casos, o contato com a mucosa dos roedores, também pode transmitir a doença.

Quais os sintomas da Hantavirose?

Inicialmente os primeiros sintomas são tosse seca, podendo evoluir para um caso cardiopulmonar mais severo. Segundo a Dive, os principais sintomas são:

Febre

Dor nas articulações

Dores abdominais

Náuseas

Diarreias

Vômitos

Em casos mais graves, pode ocorrer dificuldades pra respirar, aceleração dos batimentos cardíacos, respiração acelerada e pressão baixa.

Qual o tratamento da Hantavirose?

Até o momento não há um tratamento específico para essa doença, neste caso os médicos dão os suportes necessários para que o próprio sistema imunológico do paciente consiga se curar do vírus.

Como evitar a Hantavirose?

A recomendação, segundo o alerta da Dive, é realizar ações para impedir que os roedores se aproximem da residência. É necessário manter recipiente de alimentos fechados, roçar o terreno em volta e retirar todo o entulho existente próximo a casa.

