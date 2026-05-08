Organização Mundial da Saúde confirma sexto caso de hantavírus após surto em navio

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta sexta-feira, 8, seis casos de hantavírus relacionados ao surto registrado no cruzeiro MV Hondius. Outros dois casos seguem classificados como prováveis. Ao todo, três pessoas morreram.

Segundo o boletim epidemiológico mais recente da OMS, todos os casos confirmados por laboratório foram identificados como infecções causadas pelo vírus Andes, a única cepa conhecida do hantavírus com transmissão documentada entre humanos.

“Até 8 de maio, foram notificados no total oito casos, incluindo três mortes”, informou a agência da ONU, que classificou o risco global do episódio como “baixo”.

A OMS informou que quatro pacientes seguem hospitalizados: um em estado grave, internado em uma unidade de terapia intensiva em Joanesburgo, na África do Sul; dois em hospitais nos Países Baixos; e outro em Zurique, na Suíça. Um paciente que estava sob investigação em Düsseldorf, na Alemanha, testou negativo para hantavírus e deixou de ser considerado caso.

Navio MV Hondius

O navio, operado pela companhia holandesa Oceanwide Expeditions, está no centro de um alerta sanitário internacional desde o fim de semana, após a morte de três passageiros, um casal holandês e uma mulher alemã.

Segundo a empresa, “já não há nenhuma pessoa com sintomas a bordo”.

A embarcação, com cerca de 150 pessoas, navega em direção à ilha espanhola de Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde deve chegar no domingo, 10. Depois disso, passageiros e tripulantes serão levados de volta aos seus países em voos especiais.

OMS descarta risco elevado de epidemia

A OMS afirmou que considera o risco para a população mundial “baixo”, mas classificou como “moderado” o risco para passageiros e tripulantes do navio.

A organização também informou que a origem do surto ainda é desconhecida. Segundo a ONU, o primeiro contágio ocorreu antes do início da expedição, em 1º de abril, já que o primeiro passageiro morto, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas em 6 de abril.

O período de incubação do vírus pode variar entre uma e seis semanas, o que mantém autoridades sanitárias em alerta para o surgimento de novos casos.

Também há preocupação com a situação na ilha de Santa Helena, onde 29 passageiros desembarcaram em 24 de abril. Segundo a OMS, os contatos dessas pessoas seguem sendo monitorados, assim como passageiros que viajaram em um voo entre Santa Helena e a África do Sul com um dos casos confirmados.

Hantavírus: doença é transmitida por roedores silvestres e pode ser fatal (Yuichiro Chino/Getty Images)

O que é o hantavírus?

O hantavírus é um grupo de vírus transmitidos principalmente por roedores selvagens infectados, como ratos e camundongos, que eliminam o vírus por meio de saliva, urina e fezes. A infecção humana pode ocorrer ao inalar partículas contaminadas, ao entrar em contato com esses animais ou, em casos raros, por mordidas.

O vírus recebeu esse nome a partir do rio Hantan, na Coreia do Sul, onde foi identificado durante a Guerra da Coreia.

Os primeiros sintomas costumam se assemelhar aos de uma gripe, com febre, dor de cabeça e dores musculares. Em alguns casos, há relatos de sintomas gastrointestinais, como os observados nos passageiros do navio.

Com a progressão, a doença pode evoluir para quadros mais graves, incluindo dificuldade respiratória, comprometimento cardíaco ou disfunção renal, dependendo da variante do vírus.

O diagnóstico é feito por exames laboratoriais que identificam anticorpos específicos. Não há vacina nem tratamento antiviral específico para o hantavírus, o atendimento médico é baseado no cuidado dos sintomas da doença.

*Com informações da AFP

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