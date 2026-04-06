Ciência

Eclipse solar de 57 minutos acontece hoje — mas só 4 pessoas vão ver

Artemis II marca o retorno de voos tripulados ao espaço profundo após mais de cinco décadas; astronautas verão eclipse nesta segunda-feira, 6

Eclipse solar: fenômeno será visto somente do espaço ( George Pachantouris/Getty Images)

Eclipse solar: fenômeno será visto somente do espaço ( George Pachantouris/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 6 de abril de 2026 às 05h39.

A missão Artemis II entrou na zona de influência gravitacional da Lua nesta segunda-feira, 6, alterando a trajetória da nave Orion.

A mudança ocorre no momento em que a tripulação se aproxima do lado oculto do satélite, fase que inclui perda temporária de comunicação com a Terra.

Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen seguem em preparação para o principal evento da missão.

Eclipse visível apenas no espaço

O eclipse solar total está previsto para esta segunda-feira, 6, entre 21h35 e 22h32, no horario de Brasília, com duração de 57 minutos.

O fenômeno será visível exclusivamente da posição da nave, quando a Lua bloqueará o Sol sob a perspectiva da Orion.

A configuração difere dos eclipses observados da Terra e permite visualizar a coroa solar e outros corpos celestes.

Recorde e retorno

Durante a missão, a tripulação também supera o recorde de distância humana em relação à Terra, anteriormente estabelecido pela Apollo 13, em 1970.

A Artemis II marca o retorno de voos tripulados ao espaço profundo após mais de cinco décadas.

Após o sobrevoo lunar, a nave iniciará o retorno, com pouso previsto no Oceano Pacífico.

Acompanhe tudo sobre:LuaEclipses

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