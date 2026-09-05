Foguete privado leva Europa a novo capítulo na corrida espacial contra os EUA

A Europa deu um passo para reduzir sua dependência de empresas americanas no acesso ao espaço. O foguete Spectrum, da startup alemã Isar Aerospace, chegou à órbita neste sábado, 5, após decolar da base de Andøya, na Noruega, em sua segunda tentativa.

A missão levou cinco pequenos satélites e um experimento ao espaço. O lançamento é considerado o primeiro voo orbital comercial privado realizado a partir da Europa continental, segundo a Reuters.

O resultado coloca a Isar entre as empresas que tentam criar uma alternativa europeia para o lançamento de satélites, um mercado dominado por companhias como a SpaceX, de Elon Musk.

"Fizemos história. Apenas no nosso segundo voo, tornámo-nos a primeira empresa espacial comercial da Europa a colocar satélites em órbita. Hoje marca o início de um novo capítulo para os voos espaciais europeus", afirmou a empresa em publicação no Instagram.

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Por que o lançamento importa

A capacidade de colocar satélites em órbita passou a ser tratada pela Europa também como uma questão estratégica. A guerra na Ucrânia e a deterioração das relações com os Estados Unidos aumentaram a pressão para que o continente desenvolva infraestrutura própria para acessar o espaço.

A própria Isar vem ampliando sua atuação no setor de defesa. Segundo a empresa, clientes militares já representam cerca de 60% de seus pedidos.

A startup também recebeu um contrato de cerca de 200 milhões de euros da Agência Espacial Europeia (ESA) para ajudar no desenvolvimento de veículos de lançamento. Em junho, levantou outros 270 milhões de euros em uma rodada de investimentos para ampliar a produção e sua rede de lançamentos.

Como o foguete alemão compete com a SpaceX

O Spectrum é muito menor do que os foguetes usados pela SpaceX. Com 28 metros de altura, foi projetado para levar até 1.000 quilos à órbita baixa da Terra.

O tamanho menor faz parte da estratégia da Isar. A empresa afirma que o foguete pode oferecer maior flexibilidade para colocar satélites em órbitas específicas, em vez de competir diretamente com os veículos de maior porte da SpaceX.

A companhia pretende transformar essa capacidade em uma operação comercial de escala. Uma nova fábrica perto de Munique está sendo construída, com objetivo de produzir dezenas de foguetes por ano. A Isar já tem lançamentos contratados até 2028.

Segunda tentativa

O sucesso deste sábado ocorre depois de uma primeira tentativa frustrada. Em março de 2025, o Spectrum voou por cerca de 30 segundos antes de ser interrompido e cair no mar.

A investigação identificou a abertura não planejada de uma válvula e perda de controle de atitude como os eventos que levaram à falha. A empresa fez alterações no sistema antes de voltar à plataforma de lançamento.

O segundo voo também enfrentou uma série de adiamentos ao longo de 2026, relacionados a condições meteorológicas, questões técnicas e até a presença de uma embarcação não autorizada na área de segurança marítima.

Agora, com o Spectrum em órbita, a Isar avança de uma fase de testes para a disputa por um mercado comercial que a Europa considera estratégico. A empresa também planeja uma segunda base de lançamento, no Canadá.