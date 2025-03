Primeiro foguete orbital da Europa continental cai segundos após ser lançado; veja vídeo

O primeiro foguete orbital lançado da Europa continental caiu após apenas alguns segundos de voo neste domingo, 30, na base espacial norueguesa de Andøya, no Ártico.

Logo após a decolagem, o foguete Spectrum, uma aeronave de duas etapas desenvolvida pela start-up alemã Isar Aerospace, começou a oscilar, girar e caiu, de acordo com imagens transmitidas ao vivo no YouTube.

Video of Isar Aerospace Spectrum hitting the ground. Video from @vgnett pic.twitter.com/lnCe90a17l — VSB - Space Coast West (@spacecoastwest) March 30, 2025

De acordo com a Isar Aerospace, o foguete caiu na água e "a plataforma de lançamento parece estar intacta".

A Andøya Space, empresa estatal norueguesa que opera o porto espacial de Andøya, perto do arquipélago de Lofoten, anunciou que implementou um "plano de crise" após o incidente.

Nenhum dano humano ou material foi relatado após o pouso do foguete, disse a polícia regional.

Um foguete orbital é um veículo de lançamento capaz de colocar cargas úteis, como um satélite, na órbita da Terra ou além.

Antes do lançamento, que foi adiado várias vezes devido às condições climáticas, a Isar Aerospace declarou que tinha pouca esperança de atingir a órbita da Terra em sua primeira tentativa.

"Nosso primeiro voo de teste atendeu a todas as nossas expectativas e foi um grande sucesso. Tivemos uma decolagem perfeita, voamos por 30 segundos e conseguimos até validar nosso sistema de interrupção de voo", comentou Daniel Metzler, cofundador e CEO da jovem empresa alemã.

Mais dois foguetes Spectrum já estão em produção, disse a empresa em um comunicado.

O Spectrum, com 28 metros de altura por dois metros de diâmetro e capaz de transportar uma tonelada em órbita baixa, realizou seu primeiro teste sem carga útil.

"Hoje é um dia importante para os voos espaciais alemães e europeus", reagiu o ministro da Economia alemão, Robert Habeck.

"A Isar Aerospace pode e fará uma contribuição decisiva para garantir o acesso independente da Europa ao espaço", acrescentou.

Em 2023, houve uma primeira tentativa de voo orbital do Reino Unido, realizada pela Virgin Orbit. A empresa do bilionário Richard Branson usou um Boeing 747 para o lançamento, que falhou e a empresa faliu.

'Novo espaço'

O espaço teve destaque no relatório Draghi, publicado no ano passado, sobre a competitividade da União Europeia.

Privada de acesso aos cosmódromos e lançadores russos devido a sérias tensões com Moscou, a Europa foi afetada por atrasos no desenvolvimento do foguete Ariane 6 e pela suspensão do lançador Vega-C após um acidente.

Recuperou a soberania espacial em 6 de março, com o primeiro voo comercial de um Ariane 6 de Kourou (Guiana Francesa), após vários meses sem acesso independente ao espaço.

Fundada em 2018 em Munique, a Isar Aerospace é uma das empresas emergentes na economia do "Novo Espaço" ("New Space", em inglês), que se refere a pequenos participantes privados que se lançam no espaço ao lado de pesos pesados institucionais.