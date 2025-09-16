China avança no desenvolvimento do foguete Tianlong-3 com teste de propulsão bem-sucedido

A China deu mais um passo significativo em seu programa espacial com o sucesso do teste de propulsão do Tianlong-3, realizado no último dia 15.

A foto aérea capturada por drone mostra o teste do sistema de propulsão do primeiro estágio do foguete, na plataforma de lançamento offshore do Porto Aeroespacial Oriental de Haiyang, na província de Shandong, leste da China.

Detalhes do foguete Tianlong-3

O Tianlong-3, desenvolvido pela empresa aeroespacial comercial Space Pioneer, iniciou seu desenvolvimento em março de 2022. Com 72 metros de comprimento e capacidade de decolagem de 600 toneladas, o foguete é equipado com nove motores Tianhuo-12 operando em paralelo no primeiro estágio.

Este foguete tem a capacidade de transportar entre 17 e 22 toneladas para a órbita baixa da Terra e entre 10 e 17 toneladas para a órbita síncrona ao Sol.

Além disso, o Tianlong-3 pode lançar até 36 satélites em uma única missão e apoiar o transporte de cargas para a estação espacial chinesa, assim como lançamentos de satélites para órbitas média e alta.