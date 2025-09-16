China avança no desenvolvimento do foguete Tianlong-3 com teste de propulsão bem-sucedido

Agência
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15h42.
A China deu mais um passo significativo em seu programa espacial com o sucesso do teste de propulsão do Tianlong-3, realizado no último dia 15.
A foto aérea capturada por drone mostra o teste do sistema de propulsão do primeiro estágio do foguete, na plataforma de lançamento offshore do Porto Aeroespacial Oriental de Haiyang, na província de Shandong, leste da China.
O Tianlong-3, desenvolvido pela empresa aeroespacial comercial Space Pioneer, iniciou seu desenvolvimento em março de 2022. Com 72 metros de comprimento e capacidade de decolagem de 600 toneladas, o foguete é equipado com nove motores Tianhuo-12 operando em paralelo no primeiro estágio.
Este foguete tem a capacidade de transportar entre 17 e 22 toneladas para a órbita baixa da Terra e entre 10 e 17 toneladas para a órbita síncrona ao Sol.
Além disso, o Tianlong-3 pode lançar até 36 satélites em uma única missão e apoiar o transporte de cargas para a estação espacial chinesa, assim como lançamentos de satélites para órbitas média e alta.