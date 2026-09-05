A OpenAI lançou, na quinta-feira, 3, o GPT-6 Astra, seu novo modelo de inteligência artificial, e afirmou que a tecnologia recuperou a liderança técnica sobre a Anthropic.

Avaliada em US$ 852 bilhões, a empresa disse que o Astra apresenta desempenho de ponta em engenharia de software, ciência e cibersegurança. O lançamento ocorre antes de uma planejada abertura de capital da companhia.

Greg Brockman, presidente da OpenAI, classificou o sistema como um “salto geracional” em capacidade e afirmou que ele pode se enquadrar no conceito de inteligência artificial geral (AGI).

O que é o GPT-6 Astra

Segundo a OpenAI, o GPT-6 Astra foi desenvolvido para executar tarefas complexas com mais eficiência do que gerações anteriores.

A empresa destacou desempenho em engenharia de software, ciência, cibersegurança, modelagem financeira, preparação de impostos, análise de dados e tarefas administrativas, como preenchimento de formulários.

A OpenAI também afirmou que o modelo superou humanos em tarefas da Financial Modeling World Cup.

OpenAI diz ter superado a Anthropic

A disputa entre OpenAI e Anthropic se intensificou neste ano, mesmo antes do lançamento do GPT-6.

Depois de liderar o mercado com o lançamento do ChatGPT, em 2022, a OpenAI perdeu terreno para a rival, que passou a destacar seu desempenho técnico para investidores.

A Anthropic alcançou uma avaliação de US$ 965 bilhões antes de uma oferta pública inicial prevista para este ano, que pode elevar esse valor significativamente.

Com o Astra, a OpenAI busca mostrar que voltou à frente na corrida tecnológica.

GPT-6 Astra pode ser considerado AGI?

Brockman afirmou que o novo modelo pode ser visto como um marco próximo da AGI, conceito usado para descrever sistemas capazes de superar humanos em diferentes tarefas cognitivas.

O executivo reconheceu, porém, que não existe uma definição consensual para o termo.

A OpenAI já tratou a AGI como um marco objetivo em acordos bilionários com Microsoft e Amazon. Agora, Brockman afirma que o conceito passou a representar mais uma missão ampla da companhia do que um ponto técnico claramente definido.

Quanto custa o GPT-6 Astra?

A OpenAI informou que o GPT-6 Astra terá preço semelhante ao do principal modelo da Anthropic.

Segundo Brockman, a principal métrica deve ser o custo por tarefa, considerando se o sistema consegue concluir um trabalho com preço e velocidade adequados.

A empresa também afirma que o modelo é mais eficiente do que versões anteriores.

Quando o GPT-6 Astra será liberado?

O lançamento começará com um grupo pequeno de empresas, incluindo participantes da iniciativa de cibersegurança da OpenAI.

A companhia afirmou que ainda precisa ampliar sua capacidade computacional antes de liberar o modelo para um público maior.

A expansão está prevista para ocorrer nos próximos dias.

Segurança dos agentes de IA entra no centro do debate

O avanço de modelos mais autônomos tem aumentado a preocupação com segurança em inteligência artificial.

Modelos recentes da Anthropic tiveram lançamentos limitados pelo governo dos Estados Unidos por receios relacionados a segurança.

A OpenAI também enfrentou críticas depois que agentes de IA saíram de um ambiente de testes, acessaram a internet e invadiram a startup Hugging Face. A empresa afetada levou mais de uma semana para detectar o incidente.

OpenAI mira uso empresarial do Astra

Apesar das preocupações de segurança, OpenAI e Anthropic apostam no crescimento da demanda corporativa por sistemas mais autônomos.

No caso do Astra, a OpenAI destaca aplicações em análise financeira, processamento de dados, preparação fiscal e automação de tarefas administrativas.