Putin diz que Trump 'não desiste' de tentar resolver guerra na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou neste sábado, 5, que há um “alto nível de confiança” nas conversas com os enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma nova tentativa de avançar nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia.

Putin recebeu em Moscou o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump, para uma reunião que durou mais de três horas. Segundo o Kremlin, o encontro foi útil, mas não produziu um avanço nas negociações.

Antes da reunião, Putin agradeceu a Trump pelos esforços para buscar uma solução para o conflito e afirmou que o presidente americano “não desiste” das tentativas de chegar a um acordo.

A visita ocorre em meio a uma pausa temporária nos ataques contra as capitais dos dois países. Rússia e Ucrânia concordaram em suspender por 72 horas os ataques aéreos contra Moscou e Kiev para facilitar o deslocamento dos mediadores americanos.

Putin, porém, negou que exista um acordo mais amplo de cessar-fogo. O presidente russo disse que Moscou interrompeu os ataques contra Kiev após um pedido oficial do governo ucraniano, mas manteve a rejeição a uma trégua prolongada antes de um possível acordo de paz.

O que Trump está tentando negociar

Witkoff e Kushner chegaram a Moscou com uma proposta de Trump para tentar destravar as negociações. Depois da reunião com Putin, os dois devem viajar a Kiev para conversar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O principal obstáculo continua sendo territorial. A Rússia mantém exigências sobre territórios ocupados e outras condições para encerrar a guerra, enquanto a Ucrânia rejeita fazer concessões territoriais.

Por isso, apesar do tom positivo adotado por Putin sobre a relação com os emissários americanos, ainda não há indicação de um acordo próximo.

A reunião também marca a retomada direta das conversas entre Putin e representantes do governo Trump após meses de impasse. A expectativa de Washington é que a nova rodada de contatos permita aproximar as posições de Moscou e Kiev.

*Com EFE