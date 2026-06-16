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Starlink fecha com 41 companhia aéreas e mira internet em mais de 7.000 aviões

Serviço da SpaceX avança em companhias como United, Emirates e Lufthansa

The SpaceX Starlink logo and app are seen in this illustration photo taken in Warsaw, Poland on 09 March, 2025. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) (Getty Images)

The SpaceX Starlink logo and app are seen in this illustration photo taken in Warsaw, Poland on 09 March, 2025. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) (Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 16 de junho de 2026 às 18h05.

Última atualização em 16 de junho de 2026 às 18h08.

A Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, teria firmado contratos com 41 companhias aéreas para equipar mais de 7.000 aeronaves no mundo. O avanço amplia a presença da empresa de Elon Musk no setor aéreo e reforça a disputa para transformar a conexão a bordo em um serviço comum em voos comerciais.

A tecnologia usa satélites em órbita baixa da Terra, modelo que tende a oferecer menor latência, tempo de resposta da conexão, em comparação com sistemas baseados em satélites geoestacionários.

Entre as companhias citadas como parceiras estão United Airlines, Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Hawaiian Airlines, Air Canada e EL AL.

Disputa por internet no céu envolve Amazon e novos provedores

O avanço da Starlink ocorre em um mercado ainda competitivo. A Finnair, por exemplo, avalia diferentes fornecedores, entre eles a Starlink e o Project Kuiper, projeto de internet via satélite da Amazon. A entrada de novos competidores pode pressionar preços e acelerar a melhora da qualidade do serviço.

O principal diferencial técnico da Starlink está no uso de satélites em órbita baixa, mais próximos da Terra do que os satélites tradicionais usados em conexões aéreas. Essa arquitetura pode reduzir atrasos na transmissão de dados e melhorar a estabilidade do sinal, embora a qualidade final dependa também da aeronave, da rota, da regulamentação local e da capacidade disponível na rede.

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