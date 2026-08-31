Fãs de heavy metal suportam mais dor? Estudo revela efeito inesperado

A experiência de participar de um festival de heavy metal pode mudar a forma como algumas pessoas lidam com a dor. Foi o que pesquisadores observaram durante o Wacken Open Air, na Alemanha, em um experimento com 122 fãs do gênero.

O estudo foi publicado na última quinta-feira, 20, na revista Scientific Reports. Para chegar aos resultados, a equipe investigou se a exposição prolongada à música poderia alterar a resposta do organismo a uma situação dolorosa.

Como o experimento foi realizado

Os pesquisadores acompanharam frequentadores do festival e monitoraram a frequência cardíaca e sua variabilidade por meio de eletrocardiograma.

Em seguida, os participantes colocaram a mão e o antebraço em um recipiente com água extremamente fria. O objetivo era avaliar por quanto tempo conseguiriam manter o braço submerso.

A equipe comparou pessoas que já estavam no evento havia algum tempo com participantes que haviam chegado antes do início dos shows.

Fãs suportaram a dor por mais tempo

Após vivenciarem a experiência do festival, os participantes conseguiram manter a mão na água gelada por mais tempo. O resultado, porém, não indica que a dor tenha sido percebida como menos intensa ou desagradável. A diferença apareceu na capacidade de suportar a sensação dolorosa por um período maior.

Segundo a pesquisadora Lydia Schneider, do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas e Cerebrais Humanas, os participantes não apresentaram menor sensibilidade à dor, tampouco avaliaram a experiência como menos desagradável.

A mudança observada esteve relacionada ao tempo que conseguiram permanecer diante do estímulo.

O papel das emoções na resposta à dor

O experimento também partiu de uma questão sobre a relação entre raiva e dor. Os pesquisadores queriam entender se um gênero musical frequentemente associado à expressão de emoções como a raiva poderia influenciar a maneira como as pessoas lidam com uma experiência dolorosa.

A hipótese ganhou relevância porque a equipe considera que a forma de lidar com emoções desagradáveis pode influenciar a resposta à dor. Nesse contexto, o resultado foi interpretado como um possível aumento da resiliência diante de sensações desagradáveis, e não como uma diminuição da dor em si.

O que a pesquisa pode indicar

Os pesquisadores destacam que os resultados foram observados em uma situação específica: pessoas participantes de um festival de heavy metal.

A experiência também pode ter provocado uma maior disposição para permanecer diante de estímulos desconfortáveis. A pesquisa, portanto, não mostra que ouvir heavy metal reduz a dor. O estudo sugere apenas que a vivência prolongada do festival esteve associada a uma maior tolerância ao estímulo doloroso no experimento.

Os autores também apontam que os resultados podem estimular novas investigações sobre o uso da música em situações relacionadas à dor, incluindo contextos em que a expressão de emoções negativas tenha papel importante.