Ripple obtém aprovação final dos EUA para banco fiduciário nacional

A Ripple anunciou na segunda-feira que seu banco fiduciário nacional obteve a aprovação final do Gabinete do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

A aprovação conclui o processo de obtenção da carta bancária do Ripple National Trust Bank (RNTB), que recebeu aprovação condicional do OCC em dezembro de 2025.

O banco fiduciário supervisionado pelo governo federal está autorizado a administrar as reservas que garantem o Ripple USD, atuar como custodiante das garantias em benefício dos detentores de RLUSD e prestar serviços de custódia de ativos digitais, segundo a Ripple.

O RLUSD continuará a ser emitido pela Standard Custody & Trust Company, empresa fiduciária de propósito limitado da Ripple regulada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.

“Sempre dissemos que cripto e bancos funcionam melhor juntos — é assim que isso se parece. Inovação real, responsabilidade real, supervisão federal”, disse o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, na segunda-feira no X.

A Ripple segue a Circle, que obteve a aprovação final do OCC em julho. Outras empresas de cripto continuam na etapa de aprovação condicional, incluindo a Coinbase, que recebeu sinal verde preliminar em abril, e a Crypto.com e a Bridge, de propriedade da Stripe, que receberam aprovações condicionais em fevereiro.

Um banco fiduciário nacional é uma instituição autorizada pelo governo federal, voltada a manter e administrar ativos em nome de clientes. Diferentemente de um banco comercial típico, a maioria dos bancos fiduciários nacionais não aceita depósitos nem concede empréstimos e não conta com seguro da Federal Deposit Insurance Corporation, segundo o OCC.

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