Pacco aposta em Tarsila do Amaral para aproximar marca de arte brasileira

Pacco: garrafa térmica VYTA ganha edição limitada com quatro obras de Tarsila do Amaral, por R$ 280 (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11h56.
A fabricante brasileira Pacco lança na quinta-feira, 29, uma edição limitada da garrafa térmica VYTA com obras de Tarsila do Amaral, por R$ 280. A coleção de 650 ml reúne Abaporu, A Lua, Manacá e Autorretrato e chega aos canais oficiais da marca após estrear na exposição O Brasil de Tarsila, em São Paulo.
Abaporu, A Lua, Manacá e Autorretrato, quatro obras de Tarsila do Amaral, estampam uma edição limitada da VYTA, garrafa térmica da Pacco. A coleção chega ao mercado na quinta-feira, 29, por R$ 280, e amplia uma colaboração que começou na exposição imersiva O Brasil de Tarsila, realizada no Nubank Arte Lab, em São Paulo.
Em comunicado, a Pacco diz que as peças foram desenvolvidas originalmente para a mostra e, após o sucesso durante a exposição, passam a ser distribuídas nacionalmente pelos canais oficiais da marca.
Segundo Bridilla Gobbi, fundadora e diretora de marketing e inovação da Pacco, a parceria também acompanha um movimento da marca para ampliar sua conexão com os universos da arte e da cultura brasileira.
"Tarsila olhou para o Brasil e criou algo que ninguém tinha visto. É essa coragem que nos inspira. A collab não é só sobre estampa ou produto, é sobre levar arte brasileira para o dia a dia das pessoas, de um jeito que faça ainda mais sentido para quem usa a marca", afirma.
A coleção reúne quatro versões da garrafa de 650 ml, com diferentes aplicações das pinturas e a assinatura da artista gravada a laser na parte posterior. Abaporu e A Lua ocupam a garrafa em aplicações de 360 graus. Já Autorretrato aparece em uma composição frontal, enquanto Manacá leva à peça os elementos da flora brasileira retratados pela artista.
A reprodução das imagens utiliza impressão UV, tecnologia que permite aplicar cores e detalhes das obras à superfície do produto.
Para a Pacco, a parceria com o legado artístico de Tarsila do Amaral também representa uma oportunidade de dialogar com consumidores além daqueles que já conhecem seus produtos.
“Esperamos que as pessoas sintam que a Pacco está dando um novo passo. Queremos aproximar quem já conhece a gente e também conversar com um público que se conecta com arte, cultura e design brasileiro. A collab é um dos primeiros capítulos desse novo momento”, diz Gobbi.
A executiva também destaca a origem nacional da empresa como parte desse posicionamento. “A Pacco é uma marca brasileira que muitas vezes é confundida com uma marca internacional. Aceitamos como um elogio, mas temos muito orgulho em ser brasileira”, afirma.
A edição limitada da VYTA reúne quatro obras de Tarsila do Amaral: Abaporu, A Lua, Manacá e Autorretrato. A assinatura da artista também aparece gravada a laser na parte posterior da garrafa.
A garrafa térmica VYTA inspirada em Tarsila do Amaral custa R$ 280. A coleção chega aos canais oficiais da Pacco na quinta-feira, 29.
Abaporu e A Lua ocupam a superfície da garrafa em aplicações de 360 graus, enquanto Autorretrato aparece em uma composição frontal e Manacá destaca elementos da flora brasileira. As imagens são reproduzidas por impressão UV.
Segundo a Pacco, a VYTA conserva bebidas geladas por até 24 horas e quentes por até 12 horas. A garrafa tem parede dupla e isolamento a vácuo.
De acordo com a Pacco, as garrafas foram desenvolvidas originalmente para a exposição imersiva O Brasil de Tarsila, no Nubank Arte Lab, em São Paulo. Após o desempenho comercial durante a mostra, a empresa decidiu distribuir a coleção nacionalmente por seus canais oficiais.