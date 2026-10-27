Pacco aposta em Tarsila do Amaral para aproximar marca de arte brasileira

RESUMO ＋ A fabricante brasileira Pacco lança na quinta-feira, 29, uma edição limitada da garrafa térmica VYTA com obras de Tarsila do Amaral, por R$ 280. A coleção de 650 ml reúne Abaporu, A Lua, Manacá e Autorretrato e chega aos canais oficiais da marca após estrear na exposição O Brasil de Tarsila, em São Paulo.

Abaporu, A Lua, Manacá e Autorretrato, quatro obras de Tarsila do Amaral, estampam uma edição limitada da VYTA, garrafa térmica da Pacco. A coleção chega ao mercado na quinta-feira, 29, por R$ 280, e amplia uma colaboração que começou na exposição imersiva O Brasil de Tarsila, realizada no Nubank Arte Lab, em São Paulo.

Em comunicado, a Pacco diz que as peças foram desenvolvidas originalmente para a mostra e, após o sucesso durante a exposição, passam a ser distribuídas nacionalmente pelos canais oficiais da marca.

Segundo Bridilla Gobbi, fundadora e diretora de marketing e inovação da Pacco, a parceria também acompanha um movimento da marca para ampliar sua conexão com os universos da arte e da cultura brasileira.

"Tarsila olhou para o Brasil e criou algo que ninguém tinha visto. É essa coragem que nos inspira. A collab não é só sobre estampa ou produto, é sobre levar arte brasileira para o dia a dia das pessoas, de um jeito que faça ainda mais sentido para quem usa a marca", afirma.

A coleção reúne quatro versões da garrafa de 650 ml, com diferentes aplicações das pinturas e a assinatura da artista gravada a laser na parte posterior. Abaporu e A Lua ocupam a garrafa em aplicações de 360 graus. Já Autorretrato aparece em uma composição frontal, enquanto Manacá leva à peça os elementos da flora brasileira retratados pela artista.

A reprodução das imagens utiliza impressão UV, tecnologia que permite aplicar cores e detalhes das obras à superfície do produto.

Novos públicos

Para a Pacco, a parceria com o legado artístico de Tarsila do Amaral também representa uma oportunidade de dialogar com consumidores além daqueles que já conhecem seus produtos.

“Esperamos que as pessoas sintam que a Pacco está dando um novo passo. Queremos aproximar quem já conhece a gente e também conversar com um público que se conecta com arte, cultura e design brasileiro. A collab é um dos primeiros capítulos desse novo momento”, diz Gobbi.

A executiva também destaca a origem nacional da empresa como parte desse posicionamento. “A Pacco é uma marca brasileira que muitas vezes é confundida com uma marca internacional. Aceitamos como um elogio, mas temos muito orgulho em ser brasileira”, afirma.