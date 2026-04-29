Dor que dura anos? Estudo identifica 'vilão' em circuito do cérebro

Pesquisadores da Universidade do Colorado identificaram um circuito pouco conhecido no cérebro que pode determinar se uma dor de curto prazo desaparece ou se se transforma em um problema persistente. O estudo, publicado no Journal of Neuroscience e realizado em animais, sugere que essa via desempenha papel central na transição da dor aguda para a dor crônica, que pode durar meses ou até anos.

Segundo o Science Daily, a investigação concentrou-se em uma região chamada córtex insular granular caudal (CGIC). Os cientistas descobriram que desligar esse circuito pode tanto impedir o desenvolvimento da dor crônica quanto eliminá-la depois de instalada. “Se esse elemento é silenciado, a dor crônica não ocorre. Se já está em andamento, ela desaparece”, afirmou Linda Watkins, professora de neurociência comportamental e autora do estudo.

Avanço impulsionado por novas ferramentas

O trabalho surge em meio ao que os pesquisadores descrevem como uma “corrida do ouro da neurociência”, marcada por avanços tecnológicos que permitem controlar grupos específicos de células cerebrais. Essas técnicas possibilitam identificar com precisão os caminhos neurais envolvidos em condições complexas, como a dor crônica, abrindo espaço para tratamentos mais seguros do que os opioides, incluindo infusões direcionadas ou interfaces cérebro-máquina.

“Este estudo acrescenta uma folha importante à árvore do conhecimento sobre dor crônica”, disse Jayson Ball, primeiro autor da pesquisa, que concluiu doutorado no laboratório de Watkins e atualmente trabalha na Neuralink, empresa californiana que desenvolve interfaces cérebro-máquina.

Quando os sinais de dor não se desligam

A dor crônica é um problema de grande alcance. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de um em cada quatro adultos sofre com ela, e quase um em cada dez afirma que a condição interfere em sua vida diária. Um sintoma comum é a alodinia, em que até um toque leve pode ser percebido como doloroso.

Enquanto a dor aguda funciona como um alerta imediato, cessando após a cicatrização da lesão, a dor crônica persiste mesmo sem dano físico, tornando-se um “alarme falso” que pode durar semanas, meses ou anos.

O papel do CGIC

Pesquisas anteriores já haviam apontado o CGIC como relevante na sensibilidade à dor. Localizada na ínsula, essa pequena região do cérebro — do tamanho de um cubo de açúcar — costuma apresentar atividade elevada em pessoas com dor crônica. Até recentemente, estudá-la em detalhe era difícil, já que a única forma de afetá-la era removê-la.

No novo estudo, os cientistas usaram proteínas fluorescentes para rastrear quais células nervosas se ativavam após uma lesão no nervo ciático de ratos. Em seguida, aplicaram métodos quimogenéticos para ligar ou desligar genes específicos em determinados neurônios. Os resultados mostraram que o CGIC não é essencial para lidar com a dor imediata, mas é crucial para mantê-la ao longo do tempo.

Como o cérebro mantém a dor

Segundo o Science Daily, pesquisadores observaram que o CGIC envia sinais ao córtex somatossensorial, responsável por processar toque e dor, que por sua vez instrui a medula espinhal a continuar transmitindo esses estímulos. “Ativar essa via excita a parte da medula que retransmite toque e dor ao cérebro, fazendo com que o toque seja percebido como dor”, explicou Ball.

Ao desligar esse circuito logo após a lesão, os animais sentiram apenas dor breve. Nos casos em que a dor crônica já havia se instalado, a interrupção do circuito fez os sintomas desaparecerem.

Ainda não se sabe o que leva o CGIC a iniciar esses sinais persistentes, e mais pesquisas são necessárias antes que os resultados possam ser aplicados em humanos. Mesmo assim, os cientistas acreditam que o trabalho abre caminho para novas formas de tratamento, como infusões direcionadas ou interfaces cérebro-máquina capazes de controlar a dor severa sem os riscos associados ao uso prolongado de opioides.