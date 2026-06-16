Ozivy: primeira caneta de semaglutida brasileira chega às farmácias; veja preços

A EMS iniciou a distribuição de Ozivy, sua caneta à base de semaglutida indicada para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, nesta semana. A entrega começou pelas principais redes farmacêuticas das capitais brasileiras e será expandida progressivamente, com expectativa de cobertura nacional até julho.

Inicialmente, está disponível a apresentação de 1 mg para manutenção da dose, com ampliação do portfólio prevista para acompanhar a distribuição em todo o país.

Produzido a partir de matéria-prima sintética e classificado como medicamento novo pela Anvisa, Ozivy não é genérico, similar ou biossimilar. Segundo a EMS, o medicamento é fruto da plataforma de peptídeos da companhia, instalada em Hortolândia, em São Paulo, e reforça a estratégia da companhia de ampliar o acesso a terapias inovadoras por meio de produção nacional e tecnologia própria.

“O início da comercialização de Ozivy representa a materialização de um projeto construído ao longo de anos de investimento em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e capacidade produtiva, com mais de R$ 1,2 bilhão aportados na construção da plataforma nacional de peptídeos”, afirma Marcus Sanchez, vice-presidente da EMS.

Preços do Ozivy

A EMS lançou o portal que oferece cadastro no programa de suporte aos pacientes. A iniciativa proporciona condições especiais de aquisição, acompanhamento nutricional para os primeiros mil cadastrados e acesso a conteúdos educativos, além de suporte junto a parceiros de saúde e bem-estar. O cadastro pode ser realizado pelo portal, com apoio de farmacêuticos ou atendentes das redes participantes, e requer avaliação médica e prescrição válida.

O programa prevê a compra do pacote correspondente aos três primeiros meses da terapia por R$ 863,23, ou aproximadamente R$ 287 por mês.

Após a fase inicial, o preço passa a ser R$ 498 por caneta de 1 mg, mantendo a dose de manutenção. As apresentações incluem canetas multidose de 0,25 mg e 0,5 mg para adaptação e uma de 1 mg para manutenção, com versão de duas canetas disponível a partir de julho.