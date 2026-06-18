Cientistas descobrem aranha que se passa por fungo para enganar predadores

Uma nova espécie de aranha descoberta na Amazônia do Equador chamou a atenção dos cientistas por uma estratégia de camuflagem incomum. O animal imita a aparência de um fungo parasita que normalmente infecta aranhas, tornando-se praticamente indistinguível para esse organismo à primeira vista.

A espécie foi batizada de Taczanowskia waska e teve sua descrição publicada na revista científica Zootaxa. Segundo os pesquisadores, este é o primeiro caso conhecido de uma aranha que imita um fungo parasita especializado em infectar outros aracnídeos.

A descoberta foi realizada por uma equipe internacional de cientistas durante estudos no Corredor Llanganates-Sangay, uma região da Amazônia equatoriana reconhecida por sua elevada biodiversidade.

Descoberta ocorreu durante pesquisa de campo

Os pesquisadores encontraram o animal durante uma expedição noturna. À primeira vista, acreditaram estar observando apenas um fungo crescendo na parte inferior de uma folha. Somente após uma análise mais cuidadosa perceberam que se tratava de uma aranha.

A confusão não foi por acaso. A Taczanowskia waska apresenta coloração clara e estruturas alongadas no abdômen que lembram os corpos de frutificação dos fungos do gênero Gibellula, conhecidos por parasitar aranhas em ambientes tropicais.

Além da aparência, o comportamento também contribui para a ilusão. A espécie permanece imóvel exatamente nos mesmos locais onde esses fungos costumam ser encontrados.

Como funciona essa estratégia de camuflagem

Segundo os autores do estudo, a combinação entre aparência e comportamento sugere uma adaptação evolutiva altamente especializada. Ao se parecer com um fungo, a aranha pode passar despercebida por predadores que normalmente ignoram esse tipo de organismo.

Os pesquisadores também levantam a hipótese de que o disfarce possa ajudar na captura de presas, permitindo que o animal permaneça oculto até o momento do ataque.

Embora o papel exato dessa estratégia ainda precise ser investigado, o estudo aponta que a descoberta amplia o conhecimento sobre os diferentes tipos de mimetismo presentes na natureza.

Primeiro caso conhecido de uma aranha que imita um fungo

Diversos animais utilizam camuflagem para sobreviver, imitando folhas, galhos, flores ou até outras espécies. No entanto, os cientistas afirmam que este é o primeiro exemplo documentado de uma aranha que imita um fungo parasita de aranhas.

Para os pesquisadores, o caso oferece uma oportunidade rara para entender como adaptações tão específicas evoluem ao longo do tempo e quais vantagens ecológicas proporcionam.

O gênero Taczanowskia permanece pouco estudado e raramente é observado na natureza, o que torna a descoberta ainda mais relevante para a pesquisa sobre biodiversidade amazônica.

Foto na internet ajudou a revelar a nova espécie

A investigação começou após uma observação registrada na plataforma de ciência cidadã iNaturalist. Inicialmente, usuários acreditavam que a imagem mostrava apenas um fungo.

Posteriormente, outros participantes identificaram características compatíveis com uma aranha, o que chamou a atenção dos especialistas e motivou novas análises.