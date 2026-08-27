Em quais regiões do Brasil o eclipse lunar terá melhor visibilidade?

Na madrugada de sexta-feira, 28, um eclipse lunar parcial poderá ser observado em todas as regiões do Brasil, com a Lua quase totalmente encoberta pela sombra da Terra. O fenômeno terá início ainda na noite de quinta-feira, 27, às 22h24, e seguirá durante a madrugada.

O ponto de maior escurecimento da Lua ocorrerá às 1h13 de sexta-feira, 28, quando a maior parte do disco lunar estará dentro da região mais escura da sombra terrestre, chamada de umbra, mas uma pequena área permanecerá iluminada.

Apesar da proximidade com um eclipse total, o evento será classificado como eclipse lunar parcial porque a Lua não ficará completamente inserida na umbra. A observação dependerá das condições meteorológicas em cada localidade.

Entenda como o eclipse lunar acontece

Um eclipse lunar ocorre quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados e a Terra passa a bloquear parte da luz solar que chegaria ao satélite natural. Nesse momento, a sombra do planeta é projetada sobre a Lua.

Essa sombra possui duas áreas distintas: a penumbra, região mais clara, e a umbra, parte mais escura. Quando a Lua atravessa apenas a penumbra, acontece um eclipse penumbral, que costuma apresentar pouca diferença visual.

No eclipse parcial, uma parte da Lua entra na umbra. Já no eclipse total, todo o disco lunar fica dentro dessa área de sombra.

Durante o fenômeno desta sexta-feira, 28, a Lua passará por uma grande parte da umbra, mas não ficará totalmente coberta, o que manterá uma pequena faixa iluminada no disco lunar.

Horários do eclipse lunar parcial

O eclipse começará na noite de quinta-feira, 27, e terminará durante a madrugada de sexta-feira, 28. Os horários abaixo seguem o fuso de Brasília:

22h24 (27/8): início da fase penumbral;

23h34 (27/8): início da fase parcial;

1h13 (28/8): momento máximo do eclipse, com maior escurecimento da Lua;

2h52 (28/8): encerramento da fase parcial;

4h02 (28/8): fim da fase penumbral.

A etapa parcial, que apresenta o efeito mais perceptível, terá duração aproximada de 3 horas e 18 minutos. Somando as fases penumbrais, o eclipse completo terá cerca de 5 horas e 38 minutos.

Para acompanhar o instante em que a Lua estará mais coberta pela sombra da Terra, o horário indicado é 1h13 da madrugada de sexta-feira, 28, considerando o horário de Brasília.

Em estados com fusos horários diferentes, será necessário ajustar os horários. Em locais com uma hora a menos em relação a Brasília, por exemplo, o pico ocorrerá à 0h13.

A lua ficará vermelha durante o eclipse?

Como o evento não será um eclipse total, a Lua não ficará completamente avermelhada, fenômeno conhecido como “Lua de Sangue”.

Mesmo assim, a parte do disco lunar que estiver dentro da umbra poderá apresentar tons mais escuros, alaranjados ou avermelhados. O efeito ocorre porque parte da luz solar atravessa a atmosfera da Terra antes de alcançar a Lua.

A atmosfera espalha com maior facilidade a luz azul, enquanto comprimentos de onda maiores, como vermelho e laranja, conseguem atravessar a camada atmosférica e chegar até a superfície lunar.

O mesmo processo explica as tonalidades avermelhadas observadas no nascer e no pôr do Sol. A Nasa compara o efeito a uma projeção de todos os amanheceres e entardeceres da Terra sobre a superfície da Lua.

Em quais regiões do Brasil o eclipse lunar terá melhor visibilidade?

O eclipse lunar parcial poderá ser acompanhado em todo o Brasil. Nenhuma região do país terá uma posição astronômica mais favorável para observar o fenômeno, já que a configuração do eclipse será a mesma para os diferentes pontos do território nacional.

Visibilidade do eclipse por região

As cinco regiões brasileiras — Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul — poderão acompanhar todas as fases do eclipse , desde que as condições do céu permitam a observação.

, desde que as condições do céu permitam a observação. Não haverá uma área considerada privilegiada para assistir ao fenômeno. Durante os principais momentos do eclipse, a Lua estará acima do horizonte em todo o país.

A diferença entre os locais estará relacionada principalmente às condições meteorológicas de cada região, como presença de nuvens, chuva ou neblina. A posição astronômica do eclipse não muda de forma significativa entre as áreas do Brasil.

Como observar o eclipse lunar?

A observação do fenômeno não exige equipamentos específicos. O eclipse poderá ser acompanhado a olho nu e, diferente de um eclipse solar, não apresenta risco para a visão.

Binóculos e telescópios podem auxiliar na visualização dos detalhes da superfície lunar e da área atingida pela sombra.

O principal fator que pode impedir a observação será a presença de nuvens ou condições meteorológicas desfavoráveis.

O eclipse também poderá ser visto em outras regiões das Américas, além de partes da Europa e da África.

No Brasil, será possível acompanhar todas as etapas do fenômeno, desde a entrada da Lua na penumbra até o encerramento, próximo das 4h da manhã de sexta-feira, 28.