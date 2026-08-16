Ciência

Eclipse solar anular: saiba quando o Brasil verá o próximo 'Anel de Fogo'

Fenômeno acontecerá durante o Carnaval de 2027 e poderá ser visto de forma anular em parte do Sul, enquanto o restante do país observará um eclipse parcial

Eclipse solar anular: Brasil voltará a ver o 'Anel de Fogo' durante o Carnaval de 2027 (Josh Edelson/AFP)

Eclipse solar anular: Brasil voltará a ver o 'Anel de Fogo' durante o Carnaval de 2027 (Josh Edelson/AFP)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17h02.

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O eclipse solar anular voltará a cruzar o céu do Brasil durante o Carnaval de 2027. No sábado, 6 de fevereiro, os brasileiros poderão acompanhar um dos eventos astronômicos mais aguardados dos próximos anos. Em parte do país, será possível observar o famoso "Anel de Fogo", efeito que ocorre quando a Lua passa em frente ao Sol, mas não consegue encobrir totalmente o disco solar.

O eclipse será visível em todo o Brasil em diferentes níveis, mas apenas uma faixa estreita da Região Sul ficará dentro da área de anularidade, onde será possível observar o anel luminoso ao redor da Lua.

Onde será possível ver o 'Anel de Fogo' no Brasil?

Segundo a plataforma Time and Date, a faixa de anularidade atravessará principalmente municípios da Região Sul.

Os melhores locais para acompanhar o eclipse incluem:

  • Rio Grande do Sul: Santa Vitória do Palmar, Paso Real e Picada da Mata;
  • Santa Catarina: Criciúma, Araranguá e Sombrio;
  • Paraná: Palmas, Francisco Beltrão e Pato Branco.

Nessas cidades, a Lua deixará visível apenas um fino anel de luz ao redor do Sol.

Já fora da faixa de anularidade, o eclipse será observado de forma parcial. No Rio de Janeiro, por exemplo, a capital, Niterói e municípios da Baixada Fluminense poderão registrar cerca de 90% de cobertura do disco solar.

Em Roraima, por sua vez, o estado que terá a menor cobertura, aproximadamente 7,7% do Sol ficará encoberto pela Lua.

Os horários variam de acordo com a localização. Pelo horário de Brasília, o eclipse parcial começará às 10h53. A fase anular ocorrerá entre 12h42 e 12h49, e o fenômeno terminará por volta das 16h53.

O que é um eclipse solar anular?

O eclipse solar anular acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, mas está mais distante do planeta. Com isso, seu tamanho aparente não é suficiente para encobrir completamente o disco solar.

O resultado é um círculo luminoso ao redor da Lua, conhecido popularmente como "Anel de Fogo".

Esse tipo de eclipse difere do eclipse solar total, no qual a Lua bloqueia completamente a luz do Sol por alguns instantes.

Quando foi o último eclipse solar anular no Brasil?

O último eclipse solar anular observado no Brasil ocorreu em 14 de outubro de 2023, quando a faixa de anularidade cruzou parte das regiões Norte e Nordeste. Capitais como Natal (RN) e João Pessoa (PB) estiveram entre os principais locais para acompanhar o espetáculo.

A próxima oportunidade de observar um eclipse anular no país será justamente durante o Carnaval de 2027.

Como observar o eclipse solar com segurança?

Todo eclipse solar exige cuidados com a visão, inclusive o eclipse anular.

Como o Sol nunca fica completamente encoberto nesse tipo de evento, não é seguro olhar diretamente para ele em nenhum momento, nem mesmo durante o pico do eclipse.

A observação deve ser feita apenas com óculos certificados para eclipse solar, que atendam à norma ISO 12312-2, ou com equipamentos específicos para observação do Sol.

Óculos de sol comuns, radiografias, filmes fotográficos e outros materiais improvisados não oferecem proteção adequada e podem causar danos permanentes à retina.

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