Primeiro teste nuclear da história criou material nunca visto, diz estudo

A primeira explosão nuclear da história pode ter criado um material que nunca havia sido observado na natureza ou produzido em laboratório.

A descoberta foi feita por uma equipe internacional durante análises de resíduos do teste Trinity, realizado pelos Estados Unidos em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México.

O estudo foi liderado pelo geólogo Luca Bindi, da University of Florence, conhecido por pesquisas envolvendo estruturas minerais raras. Os resultados foram publicados na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ao analisar amostras de trinitita — um vidro formado após a explosão nuclear a partir da fusão de areia, metais e outros materiais presentes no local —, os pesquisadores identificaram um novo clatrato composto por cálcio, cobre e silício.

Segundo os cientistas, a estrutura inédita provavelmente se formou sob as condições extremas de temperatura e pressão geradas pela detonação da bomba atômica.

O que são clatratos?

Clatratos são materiais com uma estrutura semelhante a uma “gaiola” capaz de aprisionar átomos e moléculas em seu interior. Esse formato proporciona propriedades físicas incomuns e desperta interesse científico por possíveis aplicações tecnológicas.

Atualmente, materiais desse tipo vêm sendo estudados para áreas como armazenamento de hidrogênio e gases, desenvolvimento de semicondutores e tecnologias de conversão de calor em eletricidade.

Segundo os pesquisadores, o novo clatrato identificado durante o teste Trinity apresenta uma composição inédita envolvendo cálcio, cobre e silício.

Como o novo material foi descoberto?

Para localizar a estrutura, os cientistas utilizaram técnicas avançadas de difração de raios X em amostras de trinitita vermelha — uma variante rara do material formada durante a explosão nuclear.

O novo composto foi encontrado dentro de uma minúscula gota metálica rica em cobre incorporada ao vidro criado pela detonação.

De acordo com os autores, a descoberta demonstra que condições extremas de temperatura e pressão, como as geradas em explosões nucleares, podem produzir estruturas químicas completamente novas.

Os pesquisadores afirmam que esses ambientes extremos funcionam como verdadeiros “laboratórios naturais”, permitindo observar formas de matéria difíceis de reproduzir artificialmente.

Explosão nuclear também criou quasicristal raro

A descoberta se torna ainda mais relevante uma vez que o mesmo evento já havia levado à formação de outro material extremamente raro: um quasicristal rico em silício.

Quasicristais têm uma organização atômica incomum, diferente da estrutura periódica encontrada em cristais tradicionais. Essa configuração gera propriedades físicas consideradas raras e difíceis de prever.

Descoberta pode ajudar a criar novos materiais

Os pesquisadores afirmam que eventos extremos, como explosões nucleares, impactos de meteoritos e descargas elétricas intensas, oferecem oportunidades únicas para estudar formas incomuns de matéria.

Além de aprofundar o entendimento sobre a formação de materiais, a descoberta pode contribuir futuramente para pesquisas em energia, eletrônica e armazenamento de materiais.