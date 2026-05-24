Como a borracha apaga o lápis? Como a ciência explica uma ação tão comum

Durante séculos, apagar erros no papel foi uma tarefa quase artesanal. Antes das borrachas modernas, pessoas usavam pão amanhecido, cera e outros materiais improvisados para remover marcas de grafite.

Hoje, o objeto parece simples, mas a ciência por trás dele é mais complexa do que muita gente imagina. À revista Popular Science, especialistas explicaram que a borracha funciona graças à combinação entre atrito e forças moleculares microscópicas.

Física e química juntas no dia a dia

Segundo o químico Joseph A. Schwarcz, quando escrevemos com lápis, pequenas partículas de carbono se desprendem e ficam presas entre as fibras do papel. Essas partículas permanecem ali graças a forças de atração extremamente fracas entre moléculas. “Há uma adesão maior dessas partículas ao material da borracha do que ao papel”, explicou Schwarcz à revista . “Quando você esfrega a borracha, ela remove o grafite.”

Os cientistas afirmam que esse processo envolve as chamadas forças de Van der Waals, pequenas interações elétricas entre moléculas. Elas são fracas, mas suficientes para manter o grafite aderido ao papel.

Por que algumas borrachas funcionam melhor?

Nem toda borracha age da mesma maneira. As mais macias costumam danificar menos o papel, enquanto modelos mais rígidos podem oferecer maior precisão.

As primeiras versões modernas eram feitas de borracha natural vulcanizada com enxofre. Hoje, muitas utilizam PVC e outros polímeros sintéticos. Esses materiais foram desenvolvidos para melhorar a durabilidade e reduzir danos às folhas.

Segundo um artigo publicado pela McGill University em 2022, algumas borrachas ainda recebem partículas abrasivas microscópicas para aumentar a eficiência na remoção do grafite.

Borracha (Thinckstock)

Com caneta, a história é outra

A lógica muda completamente quando falamos de tinta. Diferentemente do grafite, a tinta penetra nas fibras do papel. Por isso, apagá-la exige remover parte da própria folha. Algumas canetas apagáveis modernas usam tinta termocrômica, que reage ao calor gerado pela fricção. Nesses casos, a escrita não desaparece totalmente. Ela apenas se torna invisível temporariamente. O detalhe curioso é que, em temperaturas muito baixas, a escrita pode reaparecer.