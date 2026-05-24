Ciência

Como a borracha apaga o lápis? Como a ciência explica uma ação tão comum

O mecanismo parece simples, mas envolve química, física e engenharia de materiais

Borracha: Especialistas revelam por que o grafite sai do papel sem destruir completamente a folha (ChristinLola/Thinkstock)

Borracha: Especialistas revelam por que o grafite sai do papel sem destruir completamente a folha (ChristinLola/Thinkstock)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de maio de 2026 às 13h50.

Durante séculos, apagar erros no papel foi uma tarefa quase artesanal. Antes das borrachas modernas, pessoas usavam pão amanhecido, cera e outros materiais improvisados para remover marcas de grafite.

Hoje, o objeto parece simples, mas a ciência por trás dele é mais complexa do que muita gente imagina. À revista Popular Science, especialistas explicaram que a borracha funciona graças à combinação entre atrito e forças moleculares microscópicas.

Física e química juntas no dia a dia

Segundo o químico Joseph A. Schwarcz, quando escrevemos com lápis, pequenas partículas de carbono se desprendem e ficam presas entre as fibras do papel. Essas partículas permanecem ali graças a forças de atração extremamente fracas entre moléculas. “Há uma adesão maior dessas partículas ao material da borracha do que ao papel”, explicou Schwarcz à revista . “Quando você esfrega a borracha, ela remove o grafite.”

Os cientistas afirmam que esse processo envolve as chamadas forças de Van der Waals, pequenas interações elétricas entre moléculas. Elas são fracas, mas suficientes para manter o grafite aderido ao papel.

Por que algumas borrachas funcionam melhor?

Nem toda borracha age da mesma maneira. As mais macias costumam danificar menos o papel, enquanto modelos mais rígidos podem oferecer maior precisão.

As primeiras versões modernas eram feitas de borracha natural vulcanizada com enxofre. Hoje, muitas utilizam PVC e outros polímeros sintéticos. Esses materiais foram desenvolvidos para melhorar a durabilidade e reduzir danos às folhas.

Segundo um artigo publicado pela McGill University em 2022, algumas borrachas ainda recebem partículas abrasivas microscópicas para aumentar a eficiência na remoção do grafite.

Borracha

Borracha (Thinckstock)

Com caneta, a história é outra

A lógica muda completamente quando falamos de tinta. Diferentemente do grafite, a tinta penetra nas fibras do papel. Por isso, apagá-la exige remover parte da própria folha. Algumas canetas apagáveis modernas usam tinta termocrômica, que reage ao calor gerado pela fricção. Nesses casos, a escrita não desaparece totalmente. Ela apenas se torna invisível temporariamente. O detalhe curioso é que, em temperaturas muito baixas, a escrita pode reaparecer.

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