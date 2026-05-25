Cinco mitos sobre aprender línguas que estão sabotando você, segundo pesquisa

Muita gente acredita que simplesmente “não nasceu” para aprender idiomas. Mas profissionais em educação linguística afirmam que essa sensação pode estar ligada muito mais a mitos antigos do que a uma incapacidade real.

Um artigo publicado pela ScienceDaily reuniu especialistas que desmontaram cinco ideias equivocadas que ainda afastam milhões de pessoas do aprendizado de línguas estrangeiras.

Segundo as pesquisadoras Abigail Parrish e Jessica Mary Bradley, o trauma de aulas rígidas e o medo de cometer erros ainda pesam muito na vida adulta. Para elas, adultos de qualquer idade podem desenvolver novas habilidades linguísticas, especialmente quando o aprendizado deixa de ser apenas mecânico e passa a envolver cultura, interesses pessoais e comunicação real.

Mito um: tudo é gramática e vocabulário

Um dos principais pontos levantados pelas especialistas é a ideia de que aprender um idioma significa decorar regras gramaticais e listas infinitas de vocabulário. Segundo elas, isso cria uma relação fria e cansativa com a língua. “Aprender sobre pessoas, história e cultura é provavelmente a melhor parte de aprender um idioma”, aponta o estudo.

As pesquisadoras explicam que a linguagem está diretamente ligada à comunicação humana e à chamada “agilidade intercultural”, capacidade de compreender pessoas com experiências muito diferentes das nossas. Por isso, filmes, músicas, livros, jogos e até redes sociais podem se tornar ferramentas tão importantes quanto um curso tradicional.

Mito dois: valorizar demais os erros

Outro mito apontado no estudo é o medo exagerado de cometer erros. As autoras afirmam que o ensino formal costuma estimular a busca obsessiva pela precisão, principalmente por causa de provas e avaliações. A comunicação cotidiana, porém, funciona de forma muito mais flexível. “Mesmo em nossa língua materna, cometemos erros o tempo todo e ainda assim somos compreendidos”, diz a pesquisa.

Um dos defensores dessa prática é o escritor Benny Lewis, conhecido pelo método “language hacking”, baseado em desenvolver conversação real desde o início, sem esperar perfeição.

Aprender idiomas (Jasmin Merdan/Getty Images)

Mito três: aprender do zero é difícil

Os idiomas podem fazer parte da vida de diferentes formas, e aquilo que aprendemos na escola não precisa limitar o que vamos usar no futuro.

Na Inglaterra, por exemplo, a maioria dos estudantes aprende francês, espanhol ou alemão. Essas línguas costumam funcionar como uma porta de entrada importante, ajudando a desenvolver noções de gramática e a entender como funciona o aprendizado de um novo idioma.

Mas a vida adulta nem sempre segue esse caminho. Trabalho, relacionamentos, viagens e interesses culturais podem aproximar as pessoas de outras línguas completamente diferentes.

Segundo especialistas, escolher um idioma que tenha conexão pessoal com seus gostos e objetivos pode tornar o processo muito mais natural.

Mito quatro: aprender sozinho é uma opção

As especialistas também contestam a ideia de que aprender idiomas é uma atividade solitária. Conversar em fóruns online, participar de grupos de conversação ou praticar com amigos e familiares pode aumentar a motivação e reduzir a ansiedade. Aplicativos modernos também transformaram o aprendizado em algo mais coletivo e contínuo.

Segundo elas, ter uma motivação pessoal faz diferença decisiva. Viagens, família, trabalho ou interesse cultural ajudam o cérebro a manter constância e engajamento.

Mito cinco: dá trabalho aprender um novo idioma

O artigo afirma que prender uma língua nunca foi tão acessível quanto hoje. Aplicativos gratuitos, vídeos, músicas, inteligência artificial e plataformas online permitem estudar em qualquer lugar e no próprio ritmo.

“Os aplicativos podem ser divertidos e ajudar a manter a motivação”, diz o estudo. Além disso, educadores ressaltam que não existe idade certa para começar. O mais importante é abandonar a ideia de que aprender idiomas depende de talento natural, inteligência ou idade.

Talvez o maior obstáculo nunca tenha sido a dificuldade da língua em si, mas a forma como muitas pessoas foram ensinadas a enxergar o aprendizado. Quando o medo da perfeição sai de cena, sobra espaço para algo muito mais poderoso: curiosidade, conexão e vontade real de se comunicar.