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Por que o SoftBank vai captar US$ 6,3 bilhões para investir em inteligência artificial

Grupo japonês vai emitir US$ 6,3 bilhões em títulos para financiar investimentos ligados à inteligência artificial, incluindo compromissos com a OpenAI

Por que o SoftBank vai captar US$ 6,3 bilhões para investir em inteligência artificial (SoftBank/Divulgação)

Por que o SoftBank vai captar US$ 6,3 bilhões para investir em inteligência artificial (SoftBank/Divulgação)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 10h50.

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O SoftBank Group anunciou nesta segunda-feira (24) planos para uma emissão recorde de títulos de dívida no Japão. A captação de 1 trilhão de ienes, o equivalente a cerca de US$ 6,3 bilhões, será destinada a financiar a estratégia do grupo japonês em inteligência artificial.

A operação marca a maior oferta de títulos voltada ao varejo já registrada por uma empresa japonesa. Parte dos recursos também será usada para quitar dívidas emitidas anteriormente pelo conglomerado.

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O que motiva a nova captação do SoftBank

O SoftBank é um dos principais financiadores da OpenAI, com investimentos e compromissos que somam mais de US$ 60 bilhões. O grupo também participa do Stargate, projeto de infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos avaliado em US$ 500 bilhões.

Para sustentar esses compromissos, a empresa liderada por Masayoshi Son tem recorrido a diferentes fontes de financiamento. Em agosto, o SoftBank já havia contratado um empréstimo de US$ 10 bilhões usando sua participação na OpenAI como garantia.

Como funciona a emissão de títulos

Títulos de dívida, também chamados de bonds, funcionam como um empréstimo que investidores fazem a uma empresa. Em troca, recebem o valor de volta ao final do prazo, acrescido de juros periódicos.

Entre os principais termos da operação estão:

  • Vencimento em sete anos, com pagamento previsto para setembro de 2033
  • Taxa de juros indicativa entre 4,3% e 4,9% ao ano
  • Precificação prevista para o início de setembro
  • Oferta direcionada principalmente a investidores de varejo no Japão

Por que recorrer ao investidor de varejo

Segundo analistas ouvidos pela imprensa internacional, bancos mostraram resistência em assumir o risco de um título de sete anos com classificação um degrau abaixo do grau de investimento. Isso levou o SoftBank a buscar recursos diretamente com famílias japonesas, público que já demonstrou apetite por emissões anteriores da empresa.

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A corrida bilionária das gigantes de tecnologia

O SoftBank não está sozinho nessa corrida. Segundo reportagens internacionais, Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon somam compromissos próximos de US$ 2,4 trilhões em gastos ligados à inteligência artificial. Na mesma semana, a chinesa Alibaba captou cerca de US$ 10 bilhões em Hong Kong para investir em chips e data centers.

Mesmo com a nova captação, analistas de mercado apontam que ainda pode restar uma lacuna financeira relevante nos planos do SoftBank, o que sugere novas emissões internacionais nos próximos meses.

O que esse movimento sinaliza para o mercado de trabalho

Para profissionais de tecnologia, negócios e finanças, o episódio reforça que o financiamento da inteligência artificial deixou de depender apenas de fundos de venture capital. Cada vez mais, o setor recorre a dívida, ativos e mercado de capitais tradicional.

Alguns pontos merecem atenção de quem acompanha o setor:

  • Como empresas de tecnologia diversificam fontes de capital para IA
  • O impacto desses investimentos em infraestrutura, dados e automação
  • A demanda crescente por profissionais com conhecimento técnico e estratégico sobre IA

Quem deseja entender melhor os impactos da inteligência artificial nos negócios pode conhecer o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, por R$ 37.

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