O Boticário cria ferramenta para lembrar aniversários e facilitar a compra de presentes

O Boticário quer entrar em uma etapa da jornada de compra que antecede a escolha do produto: a lembrança da ocasião. Para isso, a empresa lançou o Lembrete de Datas, ferramenta disponível no aplicativo da marca e que permite cadastrar aniversários e outras datas importantes.

A partir do cadastro, o usuário passa a receber alertas e planejar a compra com antecedência. A ferramenta também considera a logística de entrega e oferece sugestões de presentes, de acordo com a empresa.

Oportunidade de mercado

Segundo Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação de O Boticário, a ideia para a funcionalidade veio a partir de um levantamento de social listening realizado pela marca. Ao longo de 12 meses, a empresa identificou 23,1 mil menções relacionadas ao esquecimento de datas importantes nas redes sociais. O relatório também mostrou que 79% dessas conversas estavam associadas a aniversários.

"A construção do Lembrete de Datas parte de uma observação muito concreta sobre a jornada de presentear e sobre como as pessoas lidam, hoje, com as datas importantes em meio a uma rotina cada vez mais atravessada por compromissos, notificações e excesso de informação", diz a executiva em conversa com a EXAME.

Em comparação com outras datas, o levantamento aponta uma diferença bastante significativa: Dia dos Namorados representa 4% das menções analisadas, enquanto Dia das Mães e Dia dos Pais aparecem com 3% cada.

"Isso nos mostra que existe uma tensão especialmente relevante justamente nas datas pessoais, que não contam com toda a lembrança coletiva e a comunicação que naturalmente existe em torno das grandes datas do calendário", destaca Carrasco.

A pesquisa do Boticário também mostra que, em um recorte sobre situações de urgência na compra de presentes, cerca de 1,2 mil menções incluem a ideia de “como resolver isso agora?”.

"É nesse espaço que enxergamos uma oportunidade para a marca. O Boticário construiu, ao longo do tempo, uma relação muito forte com o território de presentear. Entendemos que ser especialista nesse assunto significa também olhar para aquilo que acontece antes da escolha do produto", diz a executiva.

Um lembrete geral

Para lançar a novidade, a companhia levou o "lembrete" para o ambiente físico. Em uma ação desenvolvida pela Pros, O Boticário distribuiu mais de 19 mil presentes aos moradores de Buritama nos dias 22 e 23 de agosto. A ideia era lembrar o público sobre o aniversário da cidade do interior de São Paulo, celebrado nesta segunda-feira, 24.

"Em Buritama, temos um franqueado que conhece a cidade, seus consumidores e faz parte dessa conexão local. Esse olhar também foi importante para a escolha. Queríamos que uma ação que fala sobre lembrar de pessoas e relações acontecesse em um lugar onde Boticário já tivesse uma relação construída e uma presença próxima", diz Carrasco.

Presentes em Buritama: ação desenvolvida pela Pros presentou moradores (Divulgação)

Brinde no cadastro

O Lembrete de Datas passa a estar disponível para os usuários do aplicativo do Boticário a partir de terça-feira, 25. Além de aniversários, o consumidor pode cadastrar outras ocasiões que considere importantes.

Até 30 de agosto, os consumidores que cadastrarem o recurso poderão retirar um brinde especial em lojas do Boticário, conforme as condições e a disponibilidade da ação.

Segundo Carrasco, a expectativa da empresa não está limitada a aumentar downloads ou vendas. O objetivo é ampliar a utilidade do aplicativo.

"Queremos fazer com que o app seja cada vez mais uma ferramenta relevante na vida do consumidor, ajudando em diferentes momentos da jornada de presentear. Essa evolução também reforça nossa visão de uma experiência phygital, conectando tecnologia, conveniência, curadoria e a capilaridade da nossa rede", finaliza.