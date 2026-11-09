Strategy compra 1.036 bitcoins e reservas se tornam 4,05% de todo o BTC existente

A Strategy comprou 1.036 bitcoins por US$ 81,9 milhões na semana passada, elevando suas reservas para 850.364 BTC.

A empresa pagou uma média de US$ 79.012 por BTC na semana passada, de acordo com seu documento apresentado nesta segunda-feira, 9, à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

A Strategy disse ter pago um total de US$ 64,16 bilhões por suas reservas de bitcoin, a um preço médio de US$ 75.456 por moeda. Suas reservas agora representam cerca de 4,05% da oferta máxima de 21 milhões de bitcoin.

Desde o início de outubro, a Strategy gastou cerca de US$ 1,06 bilhão na recompra de suas ações preferenciais STRC, quase cinco vezes os US$ 219,7 milhões gastos em bitcoin no mesmo período.

Strategy gasta US$ 188,3 milhões em recompras de STRC

A Strategy levantou US$ 283,8 milhões em receitas líquidas na semana passada ao vender cerca de 2,05 milhões de ações de seu capital ordinário (MSTR) por meio de seu programa de oferta no mercado.

A Strategy usou US$ 188,3 milhões dessas receitas para recomprar cerca de 1,89 milhão de ações STRC, após recompras de US$ 208,2 milhões na semana anterior. Gastou US$ 81,9 milhões em bitcoin e destinou outros US$ 13,6 milhões ao seu saldo de caixa em dólares americanos.

A reserva separada em dólares americanos da Strategy caiu de US$ 4,79 bilhões para US$ 4,77 bilhões depois que a empresa sacou US$ 21,1 milhões para pagar dividendos sobre suas ações preferenciais.

Seu saldo de caixa em dólares americanos subiu cerca de 10%, de US$ 132,7 milhões para US$ 146,2 milhões.

A compra mais recente de bitcoin ocorre após a aquisição de 811 BTC pela Strategy por US$ 65,5 milhões na semana anterior.

As ações ordinárias da Strategy caíram 3%, para US$ 125, nas negociações de pré-mercado de segunda-feira, enquanto suas ações preferenciais STRC recuaram 0,06%, para US$ 99,7, de acordo com o Yahoo Finance.

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