Strategy compra 1.036 bitcoins e reservas se tornam 4,05% de todo o BTC existente

Michael Saylor em entrevista
Agência de notícias
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12h01.
A Strategy comprou 1.036 bitcoins por US$ 81,9 milhões na semana passada, elevando suas reservas para 850.364 BTC.
A empresa pagou uma média de US$ 79.012 por BTC na semana passada, de acordo com seu documento apresentado nesta segunda-feira, 9, à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
A Strategy disse ter pago um total de US$ 64,16 bilhões por suas reservas de bitcoin, a um preço médio de US$ 75.456 por moeda. Suas reservas agora representam cerca de 4,05% da oferta máxima de 21 milhões de bitcoin.
Desde o início de outubro, a Strategy gastou cerca de US$ 1,06 bilhão na recompra de suas ações preferenciais STRC, quase cinco vezes os US$ 219,7 milhões gastos em bitcoin no mesmo período.
A Strategy levantou US$ 283,8 milhões em receitas líquidas na semana passada ao vender cerca de 2,05 milhões de ações de seu capital ordinário (MSTR) por meio de seu programa de oferta no mercado.A Strategy usou US$ 188,3 milhões dessas receitas para recomprar cerca de 1,89 milhão de ações STRC, após recompras de US$ 208,2 milhões na semana anterior. Gastou US$ 81,9 milhões em bitcoin e destinou outros US$ 13,6 milhões ao seu saldo de caixa em dólares americanos.
A reserva separada em dólares americanos da Strategy caiu de US$ 4,79 bilhões para US$ 4,77 bilhões depois que a empresa sacou US$ 21,1 milhões para pagar dividendos sobre suas ações preferenciais.
Seu saldo de caixa em dólares americanos subiu cerca de 10%, de US$ 132,7 milhões para US$ 146,2 milhões.
A compra mais recente de bitcoin ocorre após a aquisição de 811 BTC pela Strategy por US$ 65,5 milhões na semana anterior.
As ações ordinárias da Strategy caíram 3%, para US$ 125, nas negociações de pré-mercado de segunda-feira, enquanto suas ações preferenciais STRC recuaram 0,06%, para US$ 99,7, de acordo com o Yahoo Finance.
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