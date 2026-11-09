Como um plástico de 80 centavos está ajudando a salvar mulheres no parto

Nigéria: dispositivo integra estratégia para reduzir mortes causadas por hemorragia pós-parto (Freepik)
Redatora
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11h00.
Uma bolsa plástica de US$ 0,80 está ajudando profissionais de saúde a identificar hemorragias após o parto e evitar mortes maternas na Nigéria. O dispositivo mede a quantidade de sangue perdida e permite iniciar o tratamento antes que o quadro se agrave.
Chamado de campo obstétrico calibrado, o material é colocado sob a mulher durante o parto. O sangue escorre para uma bolsa com marcações que indicam quando a perda atinge níveis preocupantes.
A estratégia foi avaliada no estudo E-MOTIVE, publicado em 2023 no New England Journal of Medicine. A pesquisa identificou uma redução de 60% no risco combinado de hemorragia grave, cirurgia por sangramento ou morte materna por hemorragia.
O ensaio envolveu mais de 210 mil partos vaginais em 80 hospitais do Quênia, Nigéria, África do Sul e Tanzânia. O resultado foi obtido com a combinação do dispositivo e de um protocolo de tratamento rápido.
Agora, uma reportagem do The New York Times, publicada na última terça-feira, 3, mostrou como a estratégia está sendo utilizada em maternidades da Nigéria.
O campo obstétrico é uma folha fina de plástico posicionada sob a mulher durante o nascimento do bebê. O material direciona o sangue para uma bolsa com marcações graduadas, permitindo acompanhar o volume perdido.
O protocolo pode ser acionado quando a perda atinge 300 mililitros, acompanhada de alterações nos sinais vitais ou de outros sinais clínicos preocupantes. A medição permite identificar o sangramento excessivo com mais precisão do que a avaliação visual tradicional.
Segundo a obstetra Hadiza Galadanci, professora da Universidade Bayero, em Kano, médicos e parteiras frequentemente subestimam a quantidade de sangue perdida durante o parto. Isso ocorre porque o sangue pode ficar espalhado pela cama, pelo chão e pelos materiais utilizados no atendimento.
Com o dispositivo, a equipe consegue acompanhar o volume acumulado e identificar mais rapidamente a necessidade de intervenção.
O dispositivo não interrompe o sangramento sozinho. Sua função é ajudar os profissionais a reconhecer o problema e iniciar o tratamento.
O protocolo combina diferentes intervenções realizadas rapidamente:
Anteriormente, os profissionais frequentemente aplicavam uma intervenção por vez e aguardavam a resposta antes de iniciar outra. Com o novo protocolo, as medidas são realizadas em conjunto, reduzindo o tempo de resposta.
No estudo, o desfecho combinado de complicações graves ocorreu em 1,6% das pacientes que receberam a intervenção, contra 4,3% no grupo de atendimento habitual.
Quando o sangramento não é controlado, a paciente pode precisar de cirurgia ou transferência para uma unidade especializada.
A hemorragia pós-parto ocorre quando há perda excessiva de sangue após o nascimento do bebê.
Normalmente, o útero se contrai depois da saída da placenta, comprimindo os vasos sanguíneos e reduzindo o sangramento. Quando essas contrações não acontecem adequadamente, ou quando permanecem fragmentos da placenta, a perda de sangue pode continuar.
Em situações graves, a mulher pode morrer em poucos minutos sem atendimento adequado.
O problema é especialmente preocupante em países de baixa renda, onde há escassez de profissionais, dificuldades de acesso a hospitais e menor disponibilidade de transfusões.
Na Nigéria, cerca de 60% das mulheres apresentam anemia, condição que aumenta a vulnerabilidade diante de perdas sanguíneas.
Entre os casos apresentados na reportagem está o de Husaina Balarabe, uma optometrista de 26 anos que deu à luz no Hospital Universitário Aminu Kano. Após o nascimento de seu filho, Aabid, a equipe percebeu que o sangue acumulado na bolsa havia ultrapassado a marca de 300 mililitros.
Os profissionais iniciaram imediatamente o protocolo, com administração de medicamentos, massagem uterina e fluidos intravenosos. O sangramento diminuiu e parou após alguns minutos.
Segundo o NYT, a intervenção ocorreu tão rapidamente que Balarabe não percebeu a gravidade da situação. Binta Garba, enfermeira-chefe da maternidade, afirmou que a unidade não registrou mortes por hemorragia pós-parto desde a implementação do procedimento.
Os primeiros campos obstétricos utilizados na pesquisa eram importados da Índia e custavam aproximadamente US$ 3 por unidade. O preço dificultava a adoção em larga escala pelo sistema público de saúde nigeriano.
Para reduzir os custos, pesquisadores procuraram uma fábrica de plásticos em Kano, a Systs Engineering, que passou a desenvolver uma versão produzida localmente. A iniciativa recebeu US$ 600 mil da Fundação Gates para aquisição de equipamentos e ampliação da produção.
Inicialmente, a empresa concordou em fornecer cada unidade por US$ 0,70. Com o aumento do custo das matérias-primas, o preço passou para US$ 0,80 (cerca de R$ 4,40).
A fábrica passou a abastecer unidades de saúde da Nigéria e começou a exportar o produto para países vizinhos.
A aplicação do protocolo ainda enfrenta um desafio: aproximadamente 60% das mulheres nigerianas dão à luz em casa, segundo os dados apresentados na reportagem. Por isso, a equipe de Hadiza Galadanci está testando uma alternativa destinada a agentes comunitários de saúde.
O kit inclui um tapete absorvente que indica quando a perda de sangue atingiu um nível preocupante. Também contém misoprostol, medicamento que estimula contrações uterinas e pode ajudar a controlar o sangramento enquanto a mulher é encaminhada ao hospital.
A estratégia ainda está em avaliação e busca ampliar a identificação precoce de hemorragias fora das maternidades.