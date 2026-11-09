Como um plástico de 80 centavos está ajudando a salvar mulheres no parto

Uma bolsa plástica de US$ 0,80 está ajudando profissionais de saúde a identificar hemorragias após o parto e evitar mortes maternas na Nigéria. O dispositivo mede a quantidade de sangue perdida e permite iniciar o tratamento antes que o quadro se agrave.

Chamado de campo obstétrico calibrado, o material é colocado sob a mulher durante o parto. O sangue escorre para uma bolsa com marcações que indicam quando a perda atinge níveis preocupantes.

A estratégia foi avaliada no estudo E-MOTIVE, publicado em 2023 no New England Journal of Medicine. A pesquisa identificou uma redução de 60% no risco combinado de hemorragia grave, cirurgia por sangramento ou morte materna por hemorragia.

O ensaio envolveu mais de 210 mil partos vaginais em 80 hospitais do Quênia, Nigéria, África do Sul e Tanzânia. O resultado foi obtido com a combinação do dispositivo e de um protocolo de tratamento rápido.

Agora, uma reportagem do The New York Times, publicada na última terça-feira, 3, mostrou como a estratégia está sendo utilizada em maternidades da Nigéria.

Como funciona o dispositivo que identifica hemorragias no parto?

O campo obstétrico é uma folha fina de plástico posicionada sob a mulher durante o nascimento do bebê. O material direciona o sangue para uma bolsa com marcações graduadas, permitindo acompanhar o volume perdido.

O protocolo pode ser acionado quando a perda atinge 300 mililitros, acompanhada de alterações nos sinais vitais ou de outros sinais clínicos preocupantes. A medição permite identificar o sangramento excessivo com mais precisão do que a avaliação visual tradicional.

Segundo a obstetra Hadiza Galadanci, professora da Universidade Bayero, em Kano, médicos e parteiras frequentemente subestimam a quantidade de sangue perdida durante o parto. Isso ocorre porque o sangue pode ficar espalhado pela cama, pelo chão e pelos materiais utilizados no atendimento.

Com o dispositivo, a equipe consegue acompanhar o volume acumulado e identificar mais rapidamente a necessidade de intervenção.

Tratamento combinado reduz complicações graves após o parto

O dispositivo não interrompe o sangramento sozinho. Sua função é ajudar os profissionais a reconhecer o problema e iniciar o tratamento.

O protocolo combina diferentes intervenções realizadas rapidamente:

Massagem uterina: estimula as contrações do útero.

Ocitocina: medicamento que provoca contrações uterinas.

Ácido tranexâmico: ajuda a reduzir o sangramento.

Fluidos intravenosos: auxiliam na reposição do volume circulante.

Avaliação clínica: permite identificar a causa do sangramento e a necessidade de cuidados adicionais.

Anteriormente, os profissionais frequentemente aplicavam uma intervenção por vez e aguardavam a resposta antes de iniciar outra. Com o novo protocolo, as medidas são realizadas em conjunto, reduzindo o tempo de resposta.

No estudo, o desfecho combinado de complicações graves ocorreu em 1,6% das pacientes que receberam a intervenção, contra 4,3% no grupo de atendimento habitual.

Quando o sangramento não é controlado, a paciente pode precisar de cirurgia ou transferência para uma unidade especializada.

Hemorragia pós-parto pode levar à morte em minutos

A hemorragia pós-parto ocorre quando há perda excessiva de sangue após o nascimento do bebê.

Normalmente, o útero se contrai depois da saída da placenta, comprimindo os vasos sanguíneos e reduzindo o sangramento. Quando essas contrações não acontecem adequadamente, ou quando permanecem fragmentos da placenta, a perda de sangue pode continuar.

Em situações graves, a mulher pode morrer em poucos minutos sem atendimento adequado.

O problema é especialmente preocupante em países de baixa renda, onde há escassez de profissionais, dificuldades de acesso a hospitais e menor disponibilidade de transfusões.

Na Nigéria, cerca de 60% das mulheres apresentam anemia, condição que aumenta a vulnerabilidade diante de perdas sanguíneas.

Como uma bolsa plástica ajudou a salvar uma mãe na Nigéria?

Entre os casos apresentados na reportagem está o de Husaina Balarabe, uma optometrista de 26 anos que deu à luz no Hospital Universitário Aminu Kano. Após o nascimento de seu filho, Aabid, a equipe percebeu que o sangue acumulado na bolsa havia ultrapassado a marca de 300 mililitros.

Os profissionais iniciaram imediatamente o protocolo, com administração de medicamentos, massagem uterina e fluidos intravenosos. O sangramento diminuiu e parou após alguns minutos.

Segundo o NYT, a intervenção ocorreu tão rapidamente que Balarabe não percebeu a gravidade da situação. Binta Garba, enfermeira-chefe da maternidade, afirmou que a unidade não registrou mortes por hemorragia pós-parto desde a implementação do procedimento.

Como a Nigéria conseguiu produzir o dispositivo por 80 centavos?

Os primeiros campos obstétricos utilizados na pesquisa eram importados da Índia e custavam aproximadamente US$ 3 por unidade. O preço dificultava a adoção em larga escala pelo sistema público de saúde nigeriano.

Para reduzir os custos, pesquisadores procuraram uma fábrica de plásticos em Kano, a Systs Engineering, que passou a desenvolver uma versão produzida localmente. A iniciativa recebeu US$ 600 mil da Fundação Gates para aquisição de equipamentos e ampliação da produção.

Inicialmente, a empresa concordou em fornecer cada unidade por US$ 0,70. Com o aumento do custo das matérias-primas, o preço passou para US$ 0,80 (cerca de R$ 4,40).

A fábrica passou a abastecer unidades de saúde da Nigéria e começou a exportar o produto para países vizinhos.

Pesquisadores testam solução para hemorragias em partos domiciliares

A aplicação do protocolo ainda enfrenta um desafio: aproximadamente 60% das mulheres nigerianas dão à luz em casa, segundo os dados apresentados na reportagem. Por isso, a equipe de Hadiza Galadanci está testando uma alternativa destinada a agentes comunitários de saúde.

O kit inclui um tapete absorvente que indica quando a perda de sangue atingiu um nível preocupante. Também contém misoprostol, medicamento que estimula contrações uterinas e pode ajudar a controlar o sangramento enquanto a mulher é encaminhada ao hospital.

A estratégia ainda está em avaliação e busca ampliar a identificação precoce de hemorragias fora das maternidades.