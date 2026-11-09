Como a luz infravermelha pode ajudar a proteger o cérebro de atletas contra impactos

Cientistas estão investigando se a luz infravermelha pode proteger o cérebro de atletas expostos a impactos repetidos na cabeça. A técnica, chamada de fotobiomodulação, apresentou resultados preliminares em jogadores de futebol americano, mas ainda não há comprovação de que previna doenças neurodegenerativas.

Pesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, testaram dispositivos que emitem luz no couro cabeludo e no interior do nariz. O experimento envolveu atletas da Universidade Brigham Young (BYU), durante a temporada de futebol americano de 2021.

Os resultados, publicados no Journal of Neurotrauma, indicaram menos alterações cerebrais associadas à inflamação e a danos nas conexões neuronais entre os participantes que receberam o tratamento.

A pesquisa analisou 26 jogadores. Embora os resultados sugiram possíveis benefícios, ainda são necessários estudos maiores para avaliar a eficácia da técnica.

Como a luz infravermelha age no cérebro?

A fotobiomodulação utiliza luz de baixa intensidade para estimular processos biológicos nos tecidos. No caso da luz infravermelha próxima, uma pequena parcela da radiação consegue atravessar o couro cabeludo e alcançar regiões do cérebro.

Pesquisas preliminares indicam que essa exposição pode provocar alterações no fluxo sanguíneo cerebral, na comunicação entre regiões cerebrais e na produção de energia pelas células.

Os dispositivos utilizados pelos jogadores da BYU também emitem luz pelo interior do nariz, uma possível via de acesso a determinadas regiões cerebrais. Entretanto, os cientistas ainda investigam quais comprimentos de onda, intensidades e durações seriam mais adequados.

Estudo identifica menos sinais de inflamação cerebral em atletas

Durante a temporada de 2021, atletas da BYU participaram de um estudo clínico randomizado. A análise incluiu 26 jogadores, divididos igualmente entre dois grupos. Metade recebeu fotobiomodulação ativa, enquanto os demais utilizaram equipamentos idênticos que não emitiam luz.

Os dispositivos foram usados três vezes por semana, durante 16 semanas. Exames de ressonância magnética realizados antes e depois da temporada permitiram avaliar alterações no tecido cerebral.

Os pesquisadores observaram que os atletas tratados apresentaram maior estabilidade em indicadores relacionados à inflamação e às conexões neuronais. No grupo placebo, houve aumento mais disseminado desses marcadores ao longo da temporada.

Os resultados sugerem um possível efeito protetor da fotobiomodulação, mas não demonstram que a técnica previna lesões cerebrais ou doenças neurodegenerativas.

Luz infravermelha pode prevenir a encefalopatia traumática crônica?

A encefalopatia traumática crônica (ETC) é uma doença neurodegenerativa associada à exposição repetida a impactos na cabeça. Atualmente, não existe tratamento comprovado capaz de prevenir ou curar a condição. O diagnóstico definitivo também depende da análise do cérebro após a morte.

Os pesquisadores investigam se a fotobiomodulação poderia reduzir processos inflamatórios relacionados às lesões cerebrais. Entretanto, não há evidências suficientes de que a técnica previna a ETC.

Chris Nowinski, neurocientista e diretor executivo da Concussion & CTE Foundation, alertou, de acordo com o New York Times, que as afirmações sobre a capacidade da luz de interromper danos cerebrais ainda carecem de comprovação.

Outros estudos apresentaram resultados promissores, mas nem todas as pesquisas identificaram benefícios significativos.

Outros tratamentos experimentais para lesões cerebrais

Além da fotobiomodulação, cientistas estudam diferentes estratégias para reduzir os danos associados a traumatismos cranianos.

Entre as abordagens investigadas estão:

Psilocibina: estudos em animais sugerem possíveis efeitos sobre a inflamação e o reparo de células cerebrais.

Baricitinibe: medicamento anti-inflamatório utilizado no tratamento de artrite reumatoide, atualmente investigado em atletas com depressão.

Microbioma intestinal: pesquisas avaliam como bactérias do intestino podem influenciar a inflamação e a recuperação cerebral.

Estimulação do nervo vago: técnica estudada por seus possíveis efeitos sobre processos neurológicos.

Reabilitação cognitiva: abordagem que será combinada à fotobiomodulação em um novo ensaio clínico.

Essas estratégias permanecem experimentais para a prevenção ou o tratamento da ETC.

Ex-jogador relata melhora após usar luz infravermelha

O ex-jogador de futebol americano Marcus Mailei começou a praticar o esporte aos sete anos e encerrou a carreira profissional aos 24, após sofrer lesões. Nos anos seguintes, apresentou irritabilidade, ansiedade e mudanças de comportamento.

Em entrevista ao NYT, Mailei relatou que começou a utilizar um dispositivo de luz infravermelha em 2020, durante sessões de aproximadamente 20 minutos.

O ex-atleta afirmou ter percebido melhora após cerca de um ano de uso.

Novos estudos vão avaliar a eficácia do tratamento

A equipe da Universidade de Utah recebeu US$ 4,6 milhões do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para investigar a fotobiomodulação em 300 militares, veteranos e socorristas com sintomas persistentes de traumatismo cranioencefálico leve.

Pesquisadores franceses também planejam ensaios clínicos com jogadores de rúgbi.

Segundo o jornal, o neurologista Jean-François Chermann relatou melhora significativa em aproximadamente 80% de um grupo de 60 atletas tratados, mas os resultados ainda não foram publicados.

Enquanto os estudos avançam, especialistas destacam a importância de medidas preventivas, como equipamentos de proteção e regras destinadas a reduzir impactos na cabeça.

A fotobiomodulação ainda precisa de estudos maiores para determinar sua segurança e eficácia na prevenção de danos cerebrais em atletas.