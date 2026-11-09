Brasil tem 3 pessoas entre as 10 mais velhas do mundo — e todas são do Nordeste

Três brasileiros com idades entre 114 e 115 anos estão entre as dez pessoas vivas mais velhas do mundo, segundo o ranking da LongeviQuest, organização especializada na verificação de recordes de longevidade.

Yolanda Beltrão de Azevedo, de 115 anos, ocupa a quarta posição mundial. Beatriz Ferreira Duarte, também de 115 anos, aparece em quinto lugar. Já João Marinho Neto, de 114 anos, está na nona colocação e é reconhecido como o homem vivo mais velho do mundo.

Os três supercentenários nasceram no Nordeste brasileiro, na década de 1910, e tiveram suas idades confirmadas por meio de uma análise documental realizada pela organização.

Conheça as histórias dos três nordestinos que ultrapassaram os 110 anos e estão entre as pessoas mais longevas do mundo.

Quem são os brasileiros mais velhos do mundo?

Yolanda Beltrão de Azevedo, 115 anos

Nascida em 13 de janeiro de 1911, em Coruripe, Alagoas, Yolanda é considerada a pessoa viva mais velha do Brasil e a quarta do mundo.

De acordo com o LongeviQuest, a supercentenária dedicou grande parte da vida aos cuidados da família e teve quatro filhos. A caçula, Yolanda Maria, é freira e, aos 93 anos, é a única sobrevivente entre os irmãos. Aos 107 anos, Yolanda já tinha 13 netos, 30 bisnetos, 19 trinetos e um tataraneto.

Entre suas atividades favoritas estão a leitura, as orações e o convívio familiar. O crochê também fez parte de sua rotina.

Em relação à alimentação, Yolanda relatou manter uma dieta variada, mas evita suco de maracujá por provocar desconforto no estômago.

Em 2021, ganhou destaque ao se tornar a mulher mais velha do Brasil a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Beatriz Ferreira Duarte, 115 anos

Beatriz nasceu em 21 de junho de 1911, na zona rural de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, onde permanece vivendo. É a segunda pessoa mais velha do Brasil e a quinta do mundo, segundo a LongeviQuest.

Ao longo da vida, dedicou-se às atividades domésticas e à família. Teve oito filhos, dos quais quatro chegaram à idade adulta. Três filhas continuam vivas. A família também inclui sete netos, 12 bisnetos e dois trinetos.

Segundo sua bisneta Yslla Duarte, Beatriz começou a apresentar perda de lucidez aos 107 anos, embora sua condição física tenha permanecido boa.

Familiares associam sua longevidade à alimentação, à vida no campo e ao temperamento tranquilo. Uma das filhas, Bernadete, descreveu a mãe como uma pessoa calma e paciente, que procurava viver um dia de cada vez.

Beatriz também mantém uma forte ligação com a religião católica, característica mencionada em seu perfil na organização.

João Marinho Neto, 114 anos

Nascido em 5 de outubro de 1912, em Maranguape, no Ceará, João é reconhecido como o homem vivo mais velho do mundo.

Ainda criança, mudou-se com a família para Apuiarés, onde passou a trabalhar na agricultura e na criação de animais. Aos quatro anos, começou a ajudar o pai nas tarefas rurais. Na vida adulta, assumiu a administração da Fazenda Massapê, herdada por sua primeira esposa.

João teve sete filhos ao longo de dois casamentos. Sua família reúne 22 netos, 15 bisnetos e três trinetos. Em 2024, recebeu o reconhecimento de homem mais velho do mundo após a morte do britânico John Tinniswood, aos 112 anos.

Ao comentar sua longevidade à LongeviQuest, João destacou a importância de manter pessoas queridas por perto.

Em outubro de 2026, a organização divulgou um documentário de 15 minutos para celebrar seus 114 anos, com entrevistas de familiares e amigos e registros de sua comemoração de aniversário.

Como é feita a verificação da idade dos supercentenários?

Para integrar o ranking da LongeviQuest, uma pessoa precisa ter sua idade confirmada por meio de documentação. A organização analisa registros produzidos ao longo da vida para verificar a consistência das informações sobre nascimento e idade.

O procedimento busca impedir que dados incorretos ou não comprovados sejam utilizados nos rankings internacionais.

A divulgação pública da identidade também depende do consentimento da pessoa reconhecida. Por esse motivo, algumas posições da lista são ocupadas por indivíduos cuja idade foi validada, mas cujos nomes permanecem em sigilo.

Quem é a pessoa mais velha do mundo atualmente?

Segundo a classificação internacional da LongeviQuest, a britânica Ethel Caterham, de 117 anos, ocupa a primeira posição.

Em segundo lugar está a americana Naomi Whitehead, de 116 anos, seguida pela italiana Lucia Laura Sangenito, de 115 anos.

As brasileiras Yolanda Beltrão de Azevedo e Beatriz Ferreira Duarte aparecem logo depois, na quarta e na quinta posições. João Marinho Neto ocupa o nono lugar da classificação geral e lidera o ranking masculino.