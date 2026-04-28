Cromossomo X revela por que doenças atingem homens e mulheres de modo diferente

Por muito tempo, a explicação mais comum para diferenças de saúde entre homens e mulheres ficou concentrada nos hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona. Um estudo da Universidade da Califórnia, publicado em abril na revista Nature, amplia esse quadro ao mostrar que os cromossomos sexuais, especialmente o X, também têm papel direto nesse processo.

A mudança é relevante porque o X sempre foi lembrado por sua função na diferenciação sexual. Agora, os pesquisadores mostram que ele também ajuda a explicar por que certos quadros de autoimunidade, câncer, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, demência e autismo aparecem de forma diferente entre os sexos.

O ponto principal do estudo está em um mecanismo conhecido há anos, mas que ganhou novo peso com dados recentes: nas mulheres, que têm dois cromossomos X, um deles costuma ser “silenciado” para equilibrar a atividade genética com a dos homens, que têm um X e um Y. O problema é que esse silenciamento não é total. Pelo menos 20% dos genes do X inativo conseguem escapar desse bloqueio, e isso altera o funcionamento das células.

Esse escape ajuda a explicar por que a diferença entre os sexos não depende apenas de hormônios. Em um dos experimentos citados, camundongos com dois cromossomos X apresentaram maior suscetibilidade a efeitos colaterais das estatinas, medicamentos usados para reduzir o colesterol.

O que o X tem a ver com gordura, lúpus e câncer

Um dos genes mais citados no trabalho é o KDM5C. Em camundongos, maior expressão desse gene foi associada a mais gordura corporal e maior ganho de peso induzido por dieta. Em humanos, alta expressão de KDM5C no tecido adiposo também foi relacionada ao aumento do índice de massa corporal.

Na prática, isso indica que o cromossomo X não interfere apenas em doenças raras ou em processos ligados à reprodução. Ele pode participar de mecanismos centrais do metabolismo, com impacto sobre acúmulo de gordura e resposta do organismo a tratamentos.

No campo da autoimunidade, o estudo afirma cerca de 80% das pessoas com doenças autoimunes são mulheres. Um dos genes destacados é o TLR7, ligado ao sistema imune. Em parte das células, esse gene escapa do silenciamento. Quando sua atividade aumenta demais, células B passam a produzir anticorpos contra o próprio corpo, favorecendo o desenvolvimento do lúpus.

Os pesquisadores também destacam o papel do RNA Xist, responsável por manter o cromossomo X inativo sob controle. Segundo o estudo, a perda desse RNA é comum em tumores agressivos de mama em mulheres. Mesmo pequenas alterações associadas a essa perda já foram suficientes para comprometer o desenvolvimento normal de células mamárias.

Por que isso importa?

O estudo não elimina a importância dos hormônios. O que ele propõe é uma explicação mais ampla, em que hormônios, cromossomos sexuais e regulação gênica atuam juntos. Isso ajuda a entender por que diferenças entre os sexos aparecem em tantas áreas da medicina e por que elas nem sempre seguem o mesmo padrão ao longo da vida.

Ao mesmo tempo, os dados sugerem que o efeito dos cromossomos sexuais não está ligado apenas a maior risco de doença. Em alguns casos, uma dose extra de genes do X inativo pode até oferecer proteção, como na hipótese levantada para ajudar a explicar por que o autismo é mais comum em homens do que em mulheres.

Os autores também apontam que essa linha de pesquisa pode ajudar a esclarecer lacunas históricas na compreensão da saúde feminina.