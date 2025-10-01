Invest

Ações da AstraZeneca sobem mais de 11% com avanço de medicamento contra câncer de mama

Regulador dos EUA deve decidir até maio de 2026 sobre a ampliação do uso do medicamento desenvolvido em parceria com a Daiichi Sankyo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16h07.

A AstraZeneca, em parceria com a japonesa Daiichi Sankyo, informou que a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos iniciou a revisão de um tratamento para câncer de mama. A notícia animou os investidores, com o papel fechando em alta de 11,2% na Bolsa de Londres. No ano, as ações subiram 18,8%.

Na Nasdaq, as ações da farmacêutica estavam em alta de 9,65%,

O medicamento em análise é o Enhertu, que será avaliado em combinação com paclitaxel, trastuzumab e pertuzumab no tratamento de pacientes com câncer de mama em estágio 2 ou 3.

A decisão da agência reguladora norte-americana está prevista para 18 de maio de 2026.

Resultado dos testes

Segundo as empresas, os estudos clínicos apontaram uma melhora significativa na chamada taxa de resposta patológica completa (pCR), quando o medicamento foi aplicado antes da cirurgia em pacientes considerados de alto risco.

Aproximadamente um em cada três pacientes diagnosticados com a doença em estágio inicial se enquadra nessa categoria.

O Enhertu já está aprovado para outros os tipos de câncer de mama, registrando vendas de US$ 2,29 bilhões no primeiro semestre de 2025. O desenvolvimento e a comercialização do medicamento são realizados conjuntamente pela AstraZeneca e pela Daiichi Sankyo.

O mercado farmacêutico vem colecionando boas notícias nos últimos dias.  Neste terça, a Pfizer anunciou acordo com a Casa Branca para redução de preços de medicamentos em troca de benefícios tarifários.

