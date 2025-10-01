Ações da AstraZeneca sobem mais de 11% com avanço de medicamento contra câncer de mama

Redatora
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16h07.
A AstraZeneca, em parceria com a japonesa Daiichi Sankyo, informou que a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos iniciou a revisão de um tratamento para câncer de mama. A notícia animou os investidores, com o papel fechando em alta de 11,2% na Bolsa de Londres. No ano, as ações subiram 18,8%.
Na Nasdaq, as ações da farmacêutica estavam em alta de 9,65%,
O medicamento em análise é o Enhertu, que será avaliado em combinação com paclitaxel, trastuzumab e pertuzumab no tratamento de pacientes com câncer de mama em estágio 2 ou 3.
A decisão da agência reguladora norte-americana está prevista para 18 de maio de 2026.
Segundo as empresas, os estudos clínicos apontaram uma melhora significativa na chamada taxa de resposta patológica completa (pCR), quando o medicamento foi aplicado antes da cirurgia em pacientes considerados de alto risco.
Aproximadamente um em cada três pacientes diagnosticados com a doença em estágio inicial se enquadra nessa categoria.
O Enhertu já está aprovado para outros os tipos de câncer de mama, registrando vendas de US$ 2,29 bilhões no primeiro semestre de 2025. O desenvolvimento e a comercialização do medicamento são realizados conjuntamente pela AstraZeneca e pela Daiichi Sankyo.
O mercado farmacêutico vem colecionando boas notícias nos últimos dias. Neste terça, a Pfizer anunciou acordo com a Casa Branca para redução de preços de medicamentos em troca de benefícios tarifários.