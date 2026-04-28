Ciência

Estudo revela como HIV alterou o gene humano em tempo recorde

Pesquisa indica que seleção natural atuou rapidamente antes da chegada de tratamentos antirretrovirais

DNA: estudo mostra como epidemia alterou genes ligados à imunidade em população da África do Sul (Montagem EXAME/Canva)

DNA: estudo mostra como epidemia alterou genes ligados à imunidade em população da África do Sul (Montagem EXAME/Canva)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08h51.

Um estudo conduzido na província de KwaZulu-Natal mostra que a epidemia de HIV provocou mudanças mensuráveis no genoma humano em pouco mais de uma década, um ritmo incomum na história evolutiva.

A pesquisa indica que, antes da ampla adoção de terapias antirretrovirais, a doença alterou a frequência de genes ligados ao sistema imunológico na população local.

Os resultados, publicados na Proceedings of the National Academy of Sciences, mostram um exemplo direto de Seleção natural em ação e como intervenções médicas podem desacelerar esse processo.

Evolução acelerada impulsionada pela epidemia

A análise se baseou em amostras de sangue coletadas entre 1998 e 2025 de cerca de 1.600 mães e mais de 400 bebês na região mais afetada pela epidemia na África do Sul, que concentra cerca de 20% das pessoas vivendo com HIV no mundo.

Antes da chegada ampla dos antirretrovirais, por volta de 2005, a região vivia o que pesquisadores chamaram de “tempestade perfeita”, com alta taxa de infecção — chegando a cerca de 40% entre gestantes — e progressão rápida para a AIDS, muitas vezes em cerca de 4,5 anos, bem abaixo da média de aproximadamente 10 anos observada na América do Norte.

O estudo acompanhou variações em genes HLA, fundamentais para a resposta imunológica e responsáveis por ajudar o organismo a identificar e destruir células infectadas.

Os dados mostram que a proporção de pessoas com variantes genéticas consideradas mais suscetíveis caiu de 28% em 1990 para 25% em 2004, enquanto os alelos classificados como protetores aumentaram de 23% para 27% no mesmo período.

Isso indica que indivíduos com maior capacidade de resposta ao vírus tiveram mais chances de sobreviver e transmitir esses genes, evidenciando um processo de seleção natural em tempo recente.

Medicamentos reduziram pressão evolutiva

Com a expansão dos tratamentos antirretrovirais, que hoje alcançam cerca de 80% dos pacientes na África do Sul, esse processo evolutivo não foi interrompido, mas desacelerou de forma significativa.

As projeções indicam que, até 2035, a presença de alelos suscetíveis deve cair para cerca de 22%, enquanto os protetores devem atingir aproximadamente 32%.

Sem o acesso aos medicamentos, a tendência seria mais acentuada, com queda maior dos genes desfavoráveis e aumento mais expressivo dos protetores.

Embora outras doenças infecciosas, como malária e tuberculose, também tenham moldado o genoma humano, esses processos normalmente ocorrem ao longo de milhares de anos. O diferencial deste estudo está na velocidade com que as mudanças foram observadas.

Especialistas afirmam que, no longo prazo, fatores como migração e diversidade genética tendem a equilibrar essas variações. Além disso, genes considerados desfavoráveis no contexto do HIV podem ter vantagens em relação a outras doenças, o que ajuda a explicar sua permanência na população.

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