A primeira versão do Exame+ deveria ter saído em março. A plataforma da EXAME chegou às lojas apenas na segunda-feira, 16, depois de um ano de trabalho e de sucessivas revisões de prazo. A história foi contada no mesmo dia, em evento interno da EXAME | Saint Paul, que marcou o lançamento para os colaboradores.

No palco, a repórter da EXAME Isabela Rovaroto conduziu a conversa com Aline Guedes, gerente de Produtos e IA, e Rodrigo Hernandes, coordenador de Product Design, ambos da área de Tecnologia. O tema foram as escolhas por trás do produto, que reúne em um só lugar o jornalismo da EXAME e o conhecimento da Saint Paul Escola de Negócios.

Notícia e explicação no mesmo lugar: o Exame+ já pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento

Uma mesa e uma pergunta

O Exame+ começou em novembro de 2025, em uma "mesa", metodologia que reúne um time multidisciplinar durante alguns dias para desenhar uma proposta de produto. Participaram profissionais de diferentes áreas da companhia e também pessoas de fora.

Segundo Hernandes, a pergunta que guiou o trabalho era como apresentar o conteúdo editorial da EXAME trazendo junto a essência da educação, de forma que o leitor aprenda enquanto lê.

Março, junho, setembro, outubro

O calendário mudou várias vezes ao longo do caminho. A versão prevista para março passou para junho, depois para setembro e outubro, até chegar a novembro. Segundo Aline, a cada etapa o time avaliava se a experiência estava pronta e, quando faltava algo essencial, preferia segurar o lançamento.

Parte dessas decisões veio de fora da sala. O time fez pesquisas com assinantes da EXAME e testes com alunos da Saint Paul, e o retorno de campo levou a ajustes de rota.

"A gente vai e volta de acordo com o comportamento de quem está ali", diz Aline, sobre o processo de construção de produto.

Duas marcas, um só lugar

Um dos desafios mais citados no palco foi visual e de identidade: colocar EXAME e Saint Paul lado a lado, com o mesmo peso, em um único produto.

"Eu preciso ter a marca da Exame muito forte e também ter a marca da Saint Paul. Isso foi bem desafiador no processo, porque muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de entender que hoje somos um só", afirma Hernandes. A expectativa do time é que o Exame+ ajude a tornar essa união mais clara para quem consome as duas marcas.

Menos inovação, mais pertencimento

Questionados sobre o que diferencia o Exame+, os dois evitaram o discurso da novidade absoluta.

"Eu não diria inovador, mas eu acho que é um lugar de pertencimento muito importante", diz Hernandes, ao descrever a ideia de reunir no mesmo ambiente notícias, revista, vídeos e conteúdo educacional.

Aline seguiu na mesma linha, ao falar de quem confia nas marcas: "Você não precisa procurar canais distintos, você não vai ficar recirculando por diversas redes."

Feed personalizado, revista EXAME, newsletter exclusiva e aulas curtas da Saint Paul já estão no Exame+, disponível gratuitamente na página oficial do lançamento

O que muda na leitura

No palco, a dupla detalhou os recursos disponíveis no lançamento:

Feed Exame+: no cadastro, o usuário indica os temas que quer acompanhar, como economia, esporte ou música, e o feed passa a ser diferente para cada pessoa

Revista EXAME: as edições ganham destaque no app, com uma experiência de leitura pensada para o celular

Web stories: formato inspirado no Instagram, para leitura rápida

Salvar e compartilhar: matérias podem ser guardadas para depois ou enviadas por WhatsApp

Hernandes também destacou os recursos de acessibilidade. Na tela da matéria, é possível aumentar ou diminuir o tamanho da letra e o espaçamento entre linhas, além de escolher entre diferentes cores de fundo.

Os primeiros usuários estão dentro de casa

Segundo os dois, o Exame+ foi construído a várias mãos: além dos times de experiência, produto, desenvolvimento e dados da área de Tecnologia, contribuíram o editorial, o time de conteúdo e o marketing.

Agora, a ideia é que os próprios colaboradores sejam os primeiros usuários e levem sugestões ao time. O lançamento é tratado como ponto de partida: novas ondas de funcionalidades devem chegar à medida que o time entender como as pessoas usam o app.

Um ano depois da primeira mesa, o produto chegou às lojas. O próximo ajuste depende de quem estiver do outro lado da tela.

O Exame+ está disponível gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento