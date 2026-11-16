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A Nvidia perdeu o fundador e US$ 600 bilhões em uma semana. Na terça, precisa provar o que vale

A Nvidia divulga na terça, 17, o primeiro balanço após a saída de Jensen Huang. Wall Street espera receita de US$ 109 bilhões, mas o foco é o ritmo de entregas do Vera Rubin.

Jensen Huang: fundador da empresa renunciou na semana passada (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Jensen Huang: fundador da empresa renunciou na semana passada (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06h01.

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A Nvidia enfrenta seu primeiro balanço sem o fundador Jensen Huang à frente. A nova CEO interina Colette Kress precisa equilibrar a transição para a plataforma mais avançada Vera Rubin enquanto mantém a receita com a geração anterior Blackwell. Os investidores estão atentos ao ritmo de entrega dos sistemas Rubin e à sustentação das margens em meio à concorrência crescente.

No fim do ano passado, a Nvidia navegava em águas mais calmas. As vendas dos chips Blackwell batiam recordes, as GPUs de nuvem estavam esgotadas, segundo a empresa, e Jensen Huang tinha um problema que muita gente gostaria de ter: produzir o bastante para atender à demanda por inteligência artificial.

Um ano depois, a fabricante deve anunciar uma receita quase duas vezes maior que a do mesmo período de 2025. Mas Huang não estará no comando, e a pergunta que ficou para Colette Kress, a nova CEO interina, é mais difícil de responder: quantos dos novos sistemas Vera Rubin a Nvidia consegue entregar, em quanto tempo e a que custo?

O resultado sai na terça-feira, 17, por volta das 18h20, com teleconferência às 19h, no horário de Brasília. O terceiro trimestre fiscal de 2027 terminou em 25 de outubro, antes de Huang renunciar ao comando e deixar o conselho, em 12 de novembro. Os números vão mostrar como a Nvidia operava antes da mudança. As projeções serão o primeiro teste de como a nova gestão pretende conduzir a transição.

O número que Wall Street quer ver não é só a receita

O consenso da LSEG, citado pela Reuters em 13 de novembro, aponta receita de cerca de US$ 109 bilhões. É pouco acima dos US$ 108 bilhões que a empresa projetou em agosto, dentro da faixa de 2% para cima ou para baixo. No mesmo trimestre do ano anterior, a Nvidia faturou US$ 57 bilhões.

Para medir o avanço da tecnologia, há uma referência mais útil. Em agosto, segundo a teleconferência de resultados, Kress estimou que Rubin responderia por cerca de 20% da receita de data centers no trimestre.

Na mesma ocasião, Huang disse esperar a expansão de produção mais rápida da história da Nvidia. As duas metas medem coisas diferentes: Blackwell pode sustentar as vendas totais mesmo que a geração seguinte avance mais devagar.

Também não se deve confundir esse número com o US$ 1 trilhão mencionado por Huang em março. O valor dizia respeito à visibilidade comercial para Blackwell e Rubin até 2027. Não era projeção para um trimestre, nem receita já reconhecida.

O Rubin já chegou a clientes. Falta saber em que escala

A Nvidia informou à SEC que começou os despachos de produção no trimestre. No fim de setembro, a CoreWeave anunciou que a Cognition, desenvolvedora de ferramentas de programação, já usava o sistema.

Em outubro, a Oracle abriu a oferta comercial do NVL72 em sua nuvem. Nenhum dos anúncios informa o número de racks entregues a clientes.

A TrendForce apontou em setembro que dificuldades com HBM4, a memória de alta largura de banda usada nas GPUs, deslocariam a expansão da produção para 2027. Em relatório de 13 de novembro, a consultoria descreveu uma transição gradual, com Rubin ganhando escala ao longo de 2027. É uma projeção da cadeia, não o anúncio de um adiamento geral pela Nvidia.

O NVL72 reúne 72 GPUs Rubin e 36 CPUs Vera em um rack. Além dos chips, precisa de memória, conexões de alta velocidade e refrigeração. O material técnico da Nvidia descrevia até 22 terabytes por segundo de largura de banda de memória por GPU e 3,6 terabytes por segundo na interconexão NVLink. A ficha comercial atual lista 19,2 terabytes por segundo e 3,0 terabytes por segundo, respectivamente. A redução não se traduz, na mesma proporção, em modelos mais lentos: o impacto depende da tarefa e de onde está o gargalo.

O que muda depois de Huang

Para Wall Street, um bom balanço não resolve sozinho a sucessão. O Baird rebaixou a ação para neutra, citando sobretudo a falta de visibilidade sobre a oferta e o gasto dos grandes provedores de nuvem em 2027, segundo a Reuters. O Morgan Stanley retirou a Nvidia da lista de favoritas, mas manteve a recomendação acima da média. Já o analista Stacy Rasgon, da Bernstein, rebaixou a recomendação e cortou o preço-alvo pela metade, para US$ 200, sem apontar deterioração imediata da operação, de acordo com o MarketWatch.

James Schneider, do Goldman Sachs, fez outra distinção. Para ele, a Nvidia já trabalha nas próximas gerações de chips, mas negociar investimentos com vários parceiros do ecossistema pode ficar mais difícil sem o fundador.

A questão ganha peso porque a Nvidia não só fornece equipamentos. Ela também participa do financiamento de parte da infraestrutura em que seus produtos serão usados, uma estratégia que provocou divergências entre Kress e Huang, segundo a Reuters. Não há, por ora, anúncio de que a nova gestão vá abandonar esses acordos.

A margem é outro ponto de atenção. Kress já havia indicado margem bruta de 74% no trimestre, com tolerância de meio ponto percentual, e de 71% a 72% no seguinte, diante da alta do custo da memória. Ao mesmo tempo, clientes já têm outras opções: a AMD diz que seus racks Helios operam na Meta, e o Google ampliou a oferta de chips próprios para treinar modelos e executar aplicações.

Na terça, superar a previsão de receita será só parte da resposta. Se Rubin ganhar espaço sem pressionar mais a margem, Kress terá um argumento de que a transição está no rumo. Se as entregas em volume escorregarem, Blackwell pode sustentar o trimestre, mas não resolve a questão que Huang deixou: quando a próxima geração vai assumir o peso da demanda?

Perguntas frequentes

Quando sai o balanço da Nvidia?

Em 17 de novembro, por volta de 18h20, com teleconferência às 19h, no horário de Brasília.

O que é o Vera Rubin?

É a geração de sistemas de inteligência artificial que sucede Blackwell. Na versão NVL72, a Nvidia integra 72 GPUs Rubin e 36 CPUs Vera em um rack.

O Vera Rubin atrasou?

As primeiras entregas já foram anunciadas. O que analistas da cadeia questionam é o ritmo das entregas em volume, não a existência do produto.

Glossário

O que é Nvidia?

Empresa líder em processadores de IA e placas gráficas, fundamental para computação de alta performance

O que é Blackwell?

Geração anterior de GPUs da Nvidia que ainda responde pela maior parte das vendas atuais da empresa

O que é Jensen Huang?

Fundador e ex-CEO da Nvidia, responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de IA e arquitetura de chips

O que é Colette Kress?

Nova CEO interina da Nvidia encarregada de gerenciar a transição para a plataforma Vera Rubin

O que é Vera Rubin?

Plataforma mais avançada da Nvidia que combina GPUs Rubin com CPUs Vera para processamento de IA

O que é terceiro trimestre fiscal de 2027?

Período contábil da Nvidia de fevereiro a julho de 2026, primeiro balanço sem Jensen Huang

O que é HBM4?

Memória de alta largura de banda da quarta geração usada nas GPUs para acelerar acesso a dados

O que é NVL72?

Rack que integra 72 GPUs Rubin e 36 CPUs Vera conectadas para funcionar como um sistema de IA único

Acompanhe tudo sobre:NvidiaInteligência artificialJensen HuangBig techs

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