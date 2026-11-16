Goma de mascar contra HPV? Estudo aponta redução de até 93%

Uma goma de mascar experimental reduziu os níveis de HPV em até 93% em amostras orais de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O produto também apresentou resultados contra duas espécies de bactérias associadas à doença.

Cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos desenvolveu uma formulação com proteínas de origem vegetal para combater determinados vírus e bactérias presentes na boca. Os resultados foram publicados na revista científica Scientific Reports.

A descoberta abre caminho para novas pesquisas sobre o uso da goma de mascar na prevenção de infecções e como complemento aos tratamentos oncológicos. A próxima etapa será investigar seus efeitos em ensaios clínicos com humanos.

Como funciona a goma de mascar que reduz o HPV

O produto foi desenvolvido a partir do feijão-lablab, uma planta que contém uma proteína natural chamada FRIL, com propriedades antivirais. Os pesquisadores utilizaram extratos da goma para investigar sua ação contra o papilomavírus humano (HPV), associado ao desenvolvimento de determinados tipos de câncer.

câncer de cabeça e pescoço. Nos testes, a formulação conseguiu reduzir os níveis de HPV em 93% nas amostras de saliva e em 80% nas amostras obtidas por enxágue bucal de pacientes com

A equipe também desenvolveu uma versão modificada, acrescentando protegrina, um peptídeo antimicrobiano capaz de atuar contra determinados microrganismos. Com essa alteração, uma única aplicação do extrato reduziu a níveis quase indetectáveis duas espécies bacterianas investigadas no estudo.

HPV está associado a determinados tipos de câncer

O HPV é um vírus comum que, quando provoca infecções persistentes, pode estar relacionado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Entre eles está o câncer de orofaringe, que afeta a região intermediária da garganta, incluindo as amígdalas e a base da língua.

Os cientistas também investigaram duas bactérias associadas a doenças bucais e a piores prognósticos em determinados pacientes com câncer: Porphyromonas gingivalis e Fusobacterium nucleatum.

Segundo Henry Daniell, pesquisador da Universidade da Pensilvânia e líder do estudo, essas infecções estão associadas a menores taxas de sobrevivência em casos de câncer oral recorrente ou metastático não tratado.

A equipe buscou desenvolver uma abordagem capaz de reduzir esses microrganismos diretamente na boca.

Fórmula preservou bactérias benéficas da boca

Além de reduzir os microrganismos investigados, o extrato experimental não afetou as populações de bactérias benéficas analisadas pelos pesquisadores. Esses organismos fazem parte do microbioma oral, conjunto de bactérias e outros microrganismos que vivem naturalmente na boca.

A preservação desse equilíbrio é importante porque alguns tratamentos oncológicos podem alterar a composição do microbioma. A radioterapia, por exemplo, pode reduzir bactérias benéficas e favorecer o crescimento de fungos como a Candida albicans.

Nos testes, a formulação modificada reduziu drasticamente as duas bactérias-alvo sem provocar o mesmo efeito sobre os microrganismos benéficos examinados.

Goma de mascar pode prevenir ou tratar o câncer?

Os resultados indicam que a tecnologia pode ser investigada como uma estratégia para reduzir microrganismos associados ao câncer de cabeça e pescoço.

No entanto, os experimentos foram realizados ex vivo, ou seja, com amostras biológicas coletadas de pacientes e analisadas fora do organismo. Isso significa que os participantes não utilizaram diretamente a goma de mascar durante os testes.

Por isso, os pesquisadores ainda precisam avaliar se os efeitos observados em laboratório também ocorrem quando o produto é utilizado na boca. Outra questão é determinar se a redução dos níveis de HPV e das bactérias investigadas pode contribuir para prevenir infecções ou melhorar os resultados dos tratamentos oncológicos.

Segundo a equipe, os próximos passos envolvem ensaios clínicos em humanos para investigar a segurança e a eficácia da formulação. Caso os resultados sejam confirmados, a tecnologia poderá ser estudada como uma alternativa para prevenir determinadas infecções ou complementar terapias existentes.