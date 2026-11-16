De R$ 51 mil a R$ 1,42 milhão, Santander leiloa mais de 185 imóveis

Uma casa de 159 metros quadrados em Tapes, no Rio Grande do Sul, e outra de 482 metros quadrados no Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo, estão entre os imóveis que o Santander vai levar a leilão na próxima terça-feira, 17. A diferença entre os lances iniciais dos dois imóveis é de aproximadamente R$ 1,37 milhão.

Os imóveis fazem parte de um leilão online realizado pelo Santander em parceria com a Zuk, marcado às 10h do dia 17 de novembro. Ao todo, são mais de 185 imóveis distribuídos por 22 estados brasileiros, com descontos de até 73% sobre os valores de avaliação.

O catálogo reúne casas, imóveis rurais e terrenos, com opções para quem procura um imóvel para morar ou para investir. O pagamento pode ser feito à vista ou por meio de financiamento em até 420 parcelas, conforme as condições de cada lote.

Lances partem de R$ 51 mil

O imóvel de menor lance inicial também é o que oferece o maior desconto do leilão. Trata-se de uma casa de 159 metros quadrados no bairro Balneário Rebelo, em Tapes, no Rio Grande do Sul, com lance inicial de R$ 51,1 mil e desconto de 73%.

Na outra ponta, entre os imóveis de maior valor está uma casa de 482 metros quadrados no bairro Planalto Paulista, em São Paulo (SP), com lance inicial de aproximadamente R$ 1,42 milhão.

Os mais de 185 imóveis estão distribuídos por 22 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Como funciona o pagamento

O pagamento dos imóveis pode ser feito à vista ou por meio de financiamento em até 420 parcelas. As condições, incluindo as modalidades disponíveis para cada lote, devem ser consultadas nos respectivos editais.

Como participar

O leilão será realizado exclusivamente pela internet, no dia 17 de novembro, às 10h. Para participar, é necessário fazer um cadastro prévio na plataforma da Zuk e apresentar ofertas pelos imóveis de interesse.

Os editais e as informações sobre os lotes podem ser consultados no site da Zuk e pelo portal Santander Imóveis.