Consumo volta a crescer na China e impulsiona indústria e exportações

A China National Light Industry Council informou que a indústria leve da China registrou crescimento no início de 2026. Nos dois primeiros meses do ano, o valor agregado das empresas acima do porte designado avançou 7,0% na comparação anual, enquanto a receita operacional somou RMB 3,6 trilhões, alta de 6,8%.

No mesmo período, a demanda interna reagiu após a adoção de políticas de estímulo ao consumo. As vendas no varejo de 11 categorias de produtos da indústria leve atingiram RMB 1,5 trilhão entre janeiro e fevereiro, com crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior.

Além disso, programas de substituição de bens antigos por novos sustentaram o desempenho de segmentos específicos. As vendas de eletrodomésticos e equipamentos audiovisuais chegaram a RMB 157,2 bilhões, alta de 3,3% mesmo sobre uma base elevada. Dentro desse grupo, produtos com maior eficiência energética registraram crescimento de dois dígitos.

Com a retomada da demanda, a produção industrial também avançou. A fabricação de baterias superou o crescimento de 20%, enquanto a produção de eletrodomésticos aumentou 5,6%. Entre os 91 principais itens monitorados pelo setor, 69 registraram alta, o que corresponde a 75,8% do total.

No comércio exterior, as exportações da indústria leve alcançaram US$163,57 bilhões no primeiro bimestre de 2026. O resultado reverteu a queda de 1,5% observada no ano anterior e marcou avanço de 20,9%. Produtos como eletrodomésticos, plásticos, artigos de couro, móveis, ferragens e itens esportivos e culturais superaram US$10 bilhões em vendas externas, todos com crescimento de dois dígitos.