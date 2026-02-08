Primeiro carro elétrico movido a baterias de íons de sódio é lançado na China

A empresa de baterias CATL e a fabricante de carros Changan Automobile revelaram em conjunto o primeiro veículo elétrico capaz de ser alimentado por baterias de íons de sódio. Voltado para passageiros comuns e produzido em massa, ele foi apresentado como Changan Nevo A06 e a parceria também implica que outras marcas da Changan serão abastecidas com a tecnologia de íons de sódio da companhia chinesa.

Intituladas Naxtra, as baterias conseguem atingir até 175 Wh/kg de densidade energética, o que as proxima das baterias de fosfato de ferro e lítio. Enquanto veículos comerciais farão uso destas, os voltados a passageiros utilizarão baterias que tenham até 45 kWh. Isso fará com que passageiros comuns consigam rodar até 400 quilômetros sem precisar recarregar as baterias, informou a CATL.

Os veículos equipados com as baterias de íons de sódio também prometem ser mais resistentes a temperaturas frias. Conforme informou a CATL, o Nevo A06 consegue andar por temperaturas extremas porque a bateria retém os recursos necessários para se manter aquecida, além de ser menos inflamável do que as versões mais tradicionais de mercado.

“Os avanços na tecnologia de íons de sódio proporcionam maior resiliência, uma faixa de temperatura operacional mais ampla e um crescimento mais sustentável para a eletrificação", disse Gao Huan, chefe de tecnologia da CATL, em coletiva à imprensa local. A expectativa é que a procura pelas baterias econômicas cresça a cada ano, uma vez que 2025 já registrou um aumento de 150% em comparação com o mesmo período de 2025 e a CATL acredita que 2026 será de extrema importância para os produtos.

Íons de sódio para economia de energia

O Brasil também já testa a tecnologia: em 2025, uma iniciativa entre UCB Power e Fundação Amazônia Sustentável teve investimento de R$ 1,2 milhão e tinha como objetivo levar eletricidade a famílias da comunidade de Tumbira, na Amazônia, a partir de baterias de sódio. Especialistas ouvidos pela EXAME acreditam que a era das baterias mudará o debate sobre ecologia, aproveitando também a alta nos preços de lítio e o interesse global pela descarbonização.