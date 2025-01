Programa de troca de eletrodomésticos na China deve impulsionar mercado até 2025

China amplia programa de troca de eletrodomésticos até 2025

Dez regiões de nível provincial na China, incluindo Xangai, Guangdong e Hainan, decidiram estender seus programas de troca de eletrodomésticos até 2025. O objetivo é impulsionar as vendas e promover a eficiência energética.

Regiões beneficiadas e subsídios

Além de Xangai e Guangdong, o programa também se estende a Hebei, Hunan, Jiangsu, Guizhou, Sichuan, a Região Autônoma de Guangxi Zhuang e a Região Autônoma Uigur de Xinjiang. Segundo Wu Xianjian, secretário-geral executivo adjunto da Associação Chinesa de Eletrodomésticos Domésticos, o subsídio, introduzido no ano passado, terá aprimoramentos significativos.

Entre as melhorias previstas está a ampliação das categorias de eletrodomésticos contemplados, abrangendo mais fabricantes e varejistas. Os subsídios oferecidos variam entre 10% e 20% para produtos energeticamente eficientes.

Impacto nas vendas e no consumo

Impulsionado pelo programa, as vendas de eletrodomésticos em 2024 superaram RMB 900 bilhões (US$ 123,3 bilhões), estabelecendo um recorde, conforme Guo Meide, presidente da All View Cloud. Entretanto, Guo destacou que repetir esse desempenho será um desafio em 2025.

Até 19 de dezembro de 2024, aproximadamente 33,3 milhões de consumidores adquiriram 52,1 milhões de eletrodomésticos, gerando vendas de RMB 239,1 bilhões (US$ 32,8 bilhões). Produtos com eficiência energética representaram mais de 90% das vendas, de acordo com o Ministério do Comércio.

A iniciativa reflete o compromisso da China com a sustentabilidade e o estímulo econômico, incentivando o consumo responsável.