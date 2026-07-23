Cientistas encontram pela primeira vez sinais de duas estrelas que explodiram juntas

Astrônomos identificaram, pela primeira vez, evidências de que duas estrelas companheiras explodiram como supernovas no mesmo sistema binário, deixando para trás dois remanescentes que ainda podem ser observados. A descoberta oferece uma oportunidade inédita para reconstruir toda a evolução desse tipo de sistema estelar, desde o nascimento das estrelas até suas explosões.

De acordo com a revista Nature Communications, os dois remanescentes são as nebulosas IC 443, conhecida como Nebulosa Medusa, e G189.6+3.3, recém-identificada. Elas estão localizadas a cerca de 6.000 anos-luz da Terra, na constelação de Gêmeos.

Como os cientistas fizeram a descoberta

A identificação foi possível após mais de 16 anos de observações realizadas pelo Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi, da Nasa.

Os pesquisadores concluíram que as duas nebulosas são os vestígios de supernovas produzidas por estrelas que nasceram juntas e orbitavam uma à outra em um sistema binário.

Segundo a equipe, nenhuma outra dupla de remanescentes de supernovas provenientes das duas estrelas de um mesmo sistema havia sido identificada anteriormente.

O que aconteceu com as duas estrelas?

Os cientistas estimam que as duas estrelas eram muito mais massivas que o Sol e brilhavam pelo menos dezenas de milhares de vezes mais.

A estrela que originou a nebulosa G189.6+3.3 foi a primeira a explodir. Entre essa explosão e a da estrela que deu origem à Nebulosa Medusa, passaram-se aproximadamente 20 mil a 110 mil anos.

Após a primeira supernova, o sistema binário foi desestabilizado. A estrela sobrevivente continuou sua trajetória pelo espaço até também esgotar seu combustível e explodir.

Os pesquisadores acreditam que, depois das explosões, ambas podem ter se transformado em estrelas de nêutrons, objetos extremamente densos formados após o colapso de estrelas massivas.

Descoberta ajuda a entender como estrelas evoluem em pares

Antes das supernovas, as duas estrelas orbitavam muito próximas uma da outra, possivelmente separadas por apenas algumas vezes a distância entre a Terra e o Sol.

Essa proximidade pode ter permitido um processo conhecido como transferência de massa, no qual material de uma estrela é capturado por sua companheira. Esse tipo de interação altera a evolução estelar e ainda é uma das principais questões em aberto da astrofísica.

Segundo o pesquisador Miltiadis Michailidis, da Universidade Stanford e autor principal do estudo, o sistema oferece uma oportunidade rara para reconstruir toda a história evolutiva de um sistema binário massivo.

Até agora, grande parte do conhecimento sobre as fases finais da vida dessas estrelas era baseada principalmente em modelos teóricos e simulações computacionais.

Primeira explosão pode não ter provocado a segunda

Embora as duas supernovas tenham ocorrido em um intervalo relativamente curto na escala astronômica, os pesquisadores afirmam que ainda não é possível concluir que a primeira explosão tenha provocado diretamente a segunda.

Segundo a equipe, quando a primeira estrela explodiu, sua companheira provavelmente já estava próxima do fim de sua própria vida, o que significa que ambas poderiam estar destinadas a explodir independentemente.

A descoberta também abre caminho para novos estudos sobre a evolução de sistemas binários e pode ajudar os astrônomos a compreender melhor como estrelas massivas vivem, interagem e terminam seus ciclos de vida.