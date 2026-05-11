Cientistas encontram novo caminho para retardar o envelhecimento

A busca por formas de retardar o envelhecimento humano ganhou um novo capítulo após cientistas conseguirem transferir para camundongos um mecanismo biológico associado à longevidade dos ratos-toupeira-pelados, mamíferos que vivem até 41 anos e raramente desenvolvem câncer.

No experimento, os animais modificados geneticamente viveram mais, apresentaram menos inflamação e demonstraram maior resistência a doenças relacionadas à idade.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Rochester e publicado na revista Nature, em 2023.

A equipe alterou geneticamente camundongos para que eles passassem a produzir uma versão do gene presente nos ratos-toupeira-pelados, ligada à síntese de ácido hialurônico de alto peso molecular, conhecido como HMW-HA.

Essa substância aparece em concentrações até dez vezes maiores nos roedores africanos do que em humanos e camundongos comuns. Pesquisas anteriores já associavam o composto à resistência contra câncer, inflamações e danos relacionados ao envelhecimento.

Após a modificação genética, os camundongos apresentaram aumento na produção do ácido hialurônico em diferentes tecidos do corpo.

Segundo os pesquisadores, os animais desenvolveram menos tumores espontâneos e tiveram maior proteção contra câncer de pele induzido quimicamente.

Os resultados também mostraram redução de inflamações associadas ao envelhecimento e melhora na saúde intestinal dos animais ao longo da vida. A mediana de sobrevivência aumentou cerca de 4,4% em comparação com camundongos não modificados.

“Nossa pesquisa demonstra que mecanismos de longevidade desenvolvidos naturalmente em espécies de vida longa podem ser transferidos para outros mamíferos”, afirmou Vera Gorbunova, professora de biologia e medicina da Universidade de Rochester e autora do estudo.

Animal desafia padrões do envelhecimento

Os ratos-toupeira-pelados se tornaram alvo frequente da ciência por desafiarem padrões biológicos observados em outros mamíferos. Apesar do tamanho semelhante ao de um camundongo, eles conseguem viver até 41 anos.

Além da longevidade, os animais apresentam baixa incidência de câncer e sinais reduzidos de doenças cardiovasculares, artrite e neurodegeneração.

Segundo os pesquisadores, o HMW-HA é apenas uma das possíveis explicações para essa resistência biológica. Estudos mais recentes também identificaram mecanismos ligados à reparação de DNA e à estabilidade genética das células.

Próximo passo mira aplicações em humanos

A equipe agora investiga formas de adaptar o mecanismo para humanos. Entre as estratégias analisadas estão o aumento da produção do ácido hialurônico no organismo e a redução da degradação natural da substância.

Segundo Andrei Seluanov, professor de biologia da Universidade de Rochester, moléculas capazes de retardar essa degradação já estão em testes pré-clínicos.

Os cientistas afirmam que a descoberta não representa uma solução única para o envelhecimento humano, mas reforça a possibilidade de desenvolver terapias voltadas à ampliação da saúde durante a velhice, conhecida como healthspan.

Pesquisadores avaliam que espécies naturalmente longevas podem oferecer pistas biológicas importantes para futuras terapias contra doenças associadas ao envelhecimento.