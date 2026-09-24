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Entenda como pequenos negócios usam agentes de IA para fazer o trabalho de uma equipe inteira

Empreendedores estão usando agentes para automatizar atendimento, marketing, vendas e tarefas administrativas, reduzindo a necessidade de ampliar equipes conforme o negócio cresce

Pequenos negócios usam agentes de IA para assumir tarefas de atendimento, marketing e administração (Magnific/Reprodução)

Pequenos negócios usam agentes de IA para assumir tarefas de atendimento, marketing e administração (Magnific/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05h02.

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Uma pequena empresa nem sempre precisa contratar uma pessoa para cada nova função que surge.

É possível ter um agente de IA respondendo clientes, outro organizando informações de vendas e ferramentas automatizando campanhas e tarefas administrativas.

A tecnologia começa, assim, a funcionar como uma camada de trabalho que permite a negócios enxutos assumir atividades antes distribuídas entre diferentes profissionais.

O movimento já aparece em empresas de pequeno porte. Uma pesquisa do Federal Reserve Bank de San Francisco mostrou que quase 40% dos pequenos negócios entrevistados em um levantamento de 2024 já usavam ou planejavam usar IA.

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Uma equipe menor pode fazer mais coisas

Um dos exemplos mais recentes vem dos Estados Unidos. Segundo reportagem do Wall Street Journal, a Butternut AI reduziu sua equipe de nove para quatro pessoas enquanto utilizava agentes para realizar parte do trabalho que antes dependia de engenheiros.

A empresa afirma ter chegado a 10 mil clientes pagantes.

Outro caso citado pelo jornal é o da Lindy, que oferece agentes de IA para empresas. A companhia reduziu parte de sua equipe de marketing e passou a usar ferramentas de IA e agentes para determinadas atividades, mantendo apenas dois profissionais na área.

A lógica econômica é diferente de simplesmente substituir um funcionário por uma ferramenta.

Uma mesma estrutura de IA pode executar tarefas em horários diferentes, atender vários clientes ao mesmo tempo e assumir trabalhos repetitivos sem exigir uma nova contratação a cada aumento de demanda.

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Atendimento, marketing e financeiro entram na automação

As funções mais fáceis de automatizar são justamente aquelas com processos relativamente previsíveis.

Um agente pode receber uma solicitação de cliente, consultar informações disponíveis, elaborar uma resposta e encaminhar para uma pessoa quando o caso exigir decisão ou conhecimento específico.

No marketing, a IA pode ajudar a transformar informações sobre produtos em textos, campanhas e variações de conteúdo.

No financeiro, pode organizar documentos, identificar cobranças ou acompanhar determinadas rotinas. O nível de autonomia depende da ferramenta e dos acessos concedidos pela empresa.

Uma pesquisa da Upwork com 195 líderes de pequenas e médias empresas americanas mostrou que, em 2026, companhias de 10 a 99 funcionários estavam testando agentes em diferentes áreas.

Os resultados, porém, ainda eram descritos como ganhos incrementais, e não como uma transformação completa da produtividade.

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O custo muda de lugar

A principal alteração para um pequeno negócio está na estrutura de custos. Contratar uma pessoa significa assumir salário, encargos e outros custos associados ao emprego.

Usar um agente envolve gastos com software, processamento, integração, manutenção e, principalmente, alguém capaz de supervisionar o trabalho.

Por isso, uma empresa pode crescer sem aumentar a equipe na mesma proporção, mas isso não significa que o trabalho humano desapareça.

Conforme a operação fica mais complexa, surgem tarefas que exigem negociação, julgamento, relacionamento e responsabilidade sobre decisões.

A própria OpenAI identificou milhões de pessoas usando ChatGPT nos Estados Unidos para ajudar a iniciar ou administrar pequenos negócios.

O levantamento mostra a tecnologia funcionando como uma espécie de capacidade adicional para empreendedores que acumulam várias funções.

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