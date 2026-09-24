Entenda como pequenos negócios usam agentes de IA para fazer o trabalho de uma equipe inteira

Pequenos negócios usam agentes de IA para assumir tarefas de atendimento, marketing e administração (Magnific/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05h02.
Uma pequena empresa nem sempre precisa contratar uma pessoa para cada nova função que surge.
É possível ter um agente de IA respondendo clientes, outro organizando informações de vendas e ferramentas automatizando campanhas e tarefas administrativas.
A tecnologia começa, assim, a funcionar como uma camada de trabalho que permite a negócios enxutos assumir atividades antes distribuídas entre diferentes profissionais.
O movimento já aparece em empresas de pequeno porte. Uma pesquisa do Federal Reserve Bank de San Francisco mostrou que quase 40% dos pequenos negócios entrevistados em um levantamento de 2024 já usavam ou planejavam usar IA.
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Um dos exemplos mais recentes vem dos Estados Unidos. Segundo reportagem do Wall Street Journal, a Butternut AI reduziu sua equipe de nove para quatro pessoas enquanto utilizava agentes para realizar parte do trabalho que antes dependia de engenheiros.
A empresa afirma ter chegado a 10 mil clientes pagantes.
Outro caso citado pelo jornal é o da Lindy, que oferece agentes de IA para empresas. A companhia reduziu parte de sua equipe de marketing e passou a usar ferramentas de IA e agentes para determinadas atividades, mantendo apenas dois profissionais na área.
A lógica econômica é diferente de simplesmente substituir um funcionário por uma ferramenta.
Uma mesma estrutura de IA pode executar tarefas em horários diferentes, atender vários clientes ao mesmo tempo e assumir trabalhos repetitivos sem exigir uma nova contratação a cada aumento de demanda.
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As funções mais fáceis de automatizar são justamente aquelas com processos relativamente previsíveis.
Um agente pode receber uma solicitação de cliente, consultar informações disponíveis, elaborar uma resposta e encaminhar para uma pessoa quando o caso exigir decisão ou conhecimento específico.
No marketing, a IA pode ajudar a transformar informações sobre produtos em textos, campanhas e variações de conteúdo.
No financeiro, pode organizar documentos, identificar cobranças ou acompanhar determinadas rotinas. O nível de autonomia depende da ferramenta e dos acessos concedidos pela empresa.
Uma pesquisa da Upwork com 195 líderes de pequenas e médias empresas americanas mostrou que, em 2026, companhias de 10 a 99 funcionários estavam testando agentes em diferentes áreas.
Os resultados, porém, ainda eram descritos como ganhos incrementais, e não como uma transformação completa da produtividade.
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A principal alteração para um pequeno negócio está na estrutura de custos. Contratar uma pessoa significa assumir salário, encargos e outros custos associados ao emprego.
Usar um agente envolve gastos com software, processamento, integração, manutenção e, principalmente, alguém capaz de supervisionar o trabalho.
Por isso, uma empresa pode crescer sem aumentar a equipe na mesma proporção, mas isso não significa que o trabalho humano desapareça.
Conforme a operação fica mais complexa, surgem tarefas que exigem negociação, julgamento, relacionamento e responsabilidade sobre decisões.
A própria OpenAI identificou milhões de pessoas usando ChatGPT nos Estados Unidos para ajudar a iniciar ou administrar pequenos negócios.
O levantamento mostra a tecnologia funcionando como uma espécie de capacidade adicional para empreendedores que acumulam várias funções.