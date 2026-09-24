Ibovespa agora tem quatro empresas controladas por estatais: entenda

RESUMO ＋ Desde a semana passada, quatro empresas sob controle estatal direto ou indireto integram o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira B3: a petrolífera Petrobras, o Banco do Brasil, a petrolífera Brava Energia e a operadora TIM Brasil. A mudança ocorreu após a estatal italiana de serviços postais Poste Italiane assumir o controle indireto da TIM e a colombiana Ecopetrol adquirir 51% da Brava.

O número de empresas que estão sob controle estatal direto ou indireto listadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, subiu para quatro. Desde a semana passada, o principal índice acionário do país, o Ibovespa, conta com além das tradicionais Petrobras (PETR3; PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3), com também Brava Energia (BRAV3) e Tim (TIMS3).

A configuração mudou mais recentemente com duas operações envolvendo companhias estrangeiras. A estatal italiana Poste Italiane assumiu o controle da Telecom Italia, dona da Tim Brasil, enquanto a colombiana Ecopetrol concluiu a aquisição de 51% da Brava Energia.

Isso não significa, porém, que as quatro companhias sejam estatais no sentido de terem capital integralmente público.

Todas são empresas mistas de capital aberto, com ações negociadas em bolsa e participação de investidores privados. O ponto em comum é que governos ou empresas controladas por governos têm participação suficiente para exercer o controle, seja diretamente ou por meio de uma controladora.

A diferença é relevante para o investidor porque o acionista controlador tem poder sobre decisões estratégicas da companhia, ainda que precise seguir as regras societárias e de governança aplicáveis às empresas abertas.

TIM Brasil: controle italiano passa pela Telecom Italia

A mudança mais recente ocorreu na Tim. Na última sexta-feira, 18, a companhia informou que a Poste Italiane passou a ser sua controladora indireta.

A estatal italiana de serviços postais já detinha participação na Telecom Italia, controladora direta da Tim Brasil. Após uma oferta pelas ações da companhia italiana, avaliada em cerca de 13 bilhões de euros, a Poste passou a deter 66,62% do capital da Telecom Italia.

“Em decorrência dessa aquisição originária de controle por meio de oferta pública, a Poste Italiane tornou-se a acionista controladora da Tim e, consequentemente, a acionista controladora indireta da Tim Brasil”, informou a Tim na ocasião.

Na prática, portanto, a estatal italiana não comprou diretamente as ações da Tim Brasil. O controle passou a existir por meio da Telecom Italia.

A operação também não implica, segundo as informações divulgadas pela companhia, uma mudança imediata na estratégia da Tim. O CEO Alberto Griselli afirmou que a empresa passa a integrar um grupo financeiramente forte, com maior flexibilidade para alocar capital e reduzir dívidas. A Poste Italiane também declarou considerar a operação brasileira importante para o negócio.

A estrutura, porém, dá à estatal italiana o comando da controladora da Tim no país, consequentemente, influência sobre as decisões estratégicas tomadas no nível do grupo.

Brava Energia: Ecopetrol assume 51% da companhia

Na Brava Energia, o caminho foi diferente. A colombiana Ecopetrol, por meio de sua subsidiária brasileira Ecopetrol Investimentos, concluiu em agosto a aquisição de 51% do capital social da companhia.

A operação combinou a compra privada de ações com uma Oferta Pública de Aquisição (OPA). No leilão realizado em 5 de agosto, a Ecopetrol Investimentos adquiriu cerca de 116,1 milhões de ações ordinárias, equivalentes a aproximadamente 25% do capital da petrolífera. Com a conclusão das operações, passou a deter 236,9 milhões de ações ordinárias, ou cerca de 51% da companhia.

Nesse caso, o controle estatal também é indireto. A controladora da Brava é a Ecopetrol, companhia de capital misto da Colômbia. A República da Colômbia detém 88,5% do capital da Ecopetrol.

A aquisição muda, portanto, quem define o direcionamento estratégico da Brava. Antes, um bloco formado por Yellowstone e outros investidores financeiros contribuía para a definição do foco da companhia em exploração e produção de petróleo e gás e para a disciplina na alocação de capital. Com a saída desse grupo e a entrada da Ecopetrol como controladora, a estratégia da Brava passa a depender das decisões do grupo colombiano para sua plataforma no Brasil.

Segundo relatório da XP Investimentos, a entrada da Ecopetrol também pode aumentar a expectativa de suporte à Brava em cenários de estresse, considerando a consolidação da companhia brasileira no balanço da controladora. Ao mesmo tempo, o relatório aponta que uma expansão mais agressiva da Ecopetrol por meio da Brava poderia elevar a alavancagem da empresa brasileira.

Petrobras: União controla o grupo, mas não tem a maioria do capital

A Petrobras é outro caso em que chamar simplesmente de “estatal” pode esconder a estrutura acionária da companhia. Em agosto de 2026, o grupo de controle da Petrobras correspondia a 35,45% do capital. Dentro dele, a União Federal detinha 29,02%, enquanto BNDESPar tinha 5,38% e o BNDES, 1,05%.

Ao mesmo tempo, investidores não-brasileiros detinham 48,29% do capital e investidores brasileiros, 16,26%. O free float correspondia a 64,55%. Isso isgnifica que a União não possui sozinha a maioria das ações da Petrobras. Ainda assim, integra o grupo de controle da companhia e é o principal acionista desse bloco.

A estrutura permite à União exercer o controle da Petrobras por meio de sua participação no grupo de controle, enquanto uma parcela relevante do capital está nas mãos de investidores privados, brasileiros e estrangeiros.

A Petrobras também possui duas classes principais de ações negociadas na bolsa brasileira: as ordinárias, PETR3, que dão direito a voto, e as preferenciais, PETR4, que têm preferência no recebimento de dividendos.

Banco do Brasil: União tem 50% do capital

O Banco do Brasil apresenta uma estrutura diferente da Petrobras. Em junho de 2026, a União Federal detinha 50% do capital do banco. O capital estrangeiro correspondia a 23,9%, enquanto investidores no país representavam 25,8%. O free float era de 49,6%. Não havia investidores não controladores com mais de 5% das ações.

Nesse caso, a participação da União é suficiente para assegurar o controle acionário direto do banco.

Assim como nas demais empresas, isso não significa que todo o capital pertença ao governo. Quase metade das ações está em circulação no mercado, nas mãos de investidores brasileiros e estrangeiros.