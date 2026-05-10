Cérebro continua ativo mesmo durante anestesia, diz estudo

Mesmo sob anestesia geral, o cérebro humano pode continuar processando linguagem e até antecipar o que será dito em seguida. É o que indica um estudo publicado na revista Nature na última quarta-feira, 6, que analisou a atividade neuronal de pacientes durante procedimentos cirúrgicos.

Os resultados mostram que o hipocampo — região essencial para memória e aprendizado — permanece ativo mesmo em estados considerados inconscientes, desafiando a ideia de que a compreensão complexa depende totalmente da consciência.

O que acontece no cérebro durante a anestesia

A anestesia geral costuma induzir um estado semelhante ao coma, no qual a percepção da dor e a formação de memórias conscientes são interrompidas. Ainda assim, o estudo revelou que algumas áreas do cérebro continuam funcionando de forma surpreendente.

Pesquisadores do Baylor College of Medicine registraram a atividade cerebral de pacientes com epilepsia durante cirurgias realizadas sob anestesia com propofol.

Como o cérebro reagiu aos estímulos

Em parte dos experimentos, os cientistas reproduziram sequências de sons repetitivos e observaram que o hipocampo se tornava progressivamente mais eficiente em diferenciá-los. Esse comportamento sugere um tipo de aprendizado inconsciente, mesmo sem percepção ativa dos estímulos.

Os pesquisadores também analisaram como o cérebro reagia à linguagem falada. Em um dos testes, trechos de podcasts foram reproduzidos para os pacientes anestesiados. A análise mostrou que neurônios específicos reagiam a diferentes tipos de palavras, como substantivos, indicando processamento gramatical.

Além disso, o cérebro demonstrou capacidade de antecipação, prevendo quais palavras poderiam aparecer em seguida com base no contexto da frase.

Para chegar a esses resultados, a equipe utilizou sondas avançadas chamadas Neuropixels, capazes de registrar a atividade de centenas de neurônios individuais ao mesmo tempo. Esse nível de precisão permitiu observar com mais detalhes como o cérebro processa informações mesmo em estados de inconsciência.

O que a descoberta muda na ciência

Os achados desafiam a ideia de que funções cognitivas complexas — como compreensão semântica e previsão de palavras — só ocorrem quando o indivíduo está consciente.

No entanto, especialistas ressaltam que isso não significa que os pacientes estejam “acordados” durante a anestesia. O que ocorre é uma atividade isolada em regiões específicas do cérebro, sem a integração necessária para a consciência plena.

Os pesquisadores acreditam que a descoberta pode ter implicações importantes na medicina, especialmente no estudo de pacientes em coma ou estado vegetativo. Se partes do cérebro continuarem processando informações nesses casos, pode ser possível desenvolver estratégias para estimular essas regiões e melhorar a comunicação neural.

O estudo envolveu apenas sete participantes e foi realizado com um tipo específico de anestesia, o que limita a generalização dos resultados. Novas pesquisas serão necessárias para confirmar se o mesmo fenômeno ocorre em diferentes condições.