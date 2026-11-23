RESUMO ＋ Segundo André Patrocínio, CEO da Youze, empresa de social selling, a inteligência artificial reduziu de até um ano para um mês o tempo necessário para desenvolver uma funcionalidade. Uma pesquisa publicada em 2026 na revista Management Science, com 4.867 desenvolvedores, identificou aumento médio de 26% nas tarefas concluídas com assistentes de IA.

Quanto tempo uma empresa precisa para desenvolver um software capaz de disputar espaço com plataformas internacionais? Até pouco tempo, criar uma ferramenta desse tipo exigia equipes especializadas, investimento e meses, às vezes anos, de trabalho.

Com a inteligência artificial, esse prazo pode cair bastante, abrindo espaço para empresas menores desenvolverem soluções próprias e entrarem em mercados antes mais difíceis de alcançar. Assim as empresas brasileiras estão ganhando competitividade no cenário dominado pelas estrangeiras.

Um exemplo está na automação de conversas nas redes sociais

Nesse segmento, empresas brasileiras começam a disputar espaço com plataformas estrangeiras que já atuam no país. Em entrevista ao podcast E AI CAST, da Irrah Tech, o CEO da Youze, André Patrocínio, cofundador da empresa, afirma:

“Antes, uma funcionalidade podia levar até um ano para ser desenvolvida. Hoje, conseguimos criá-la em um mês”, ao comparar o desenvolvimento de softwares antes e depois da adoção da IA.

A empresa atua com o chamado social selling, estratégia que usa as interações nas redes sociais para aproximar o consumidor dos canais de compra, como lojas virtuais e páginas de produtos.

Segundo André, quando a empresa entrou nesse mercado, ainda não havia concorrentes nacionais com a mesma proposta. “Nossa principal concorrente é internacional e se instalou no Brasil”, afirma.

Questões de produtividade

A redução no tempo de desenvolvimento também aparece em estudos sobre produtividade.

Uma pesquisa publicada em 2026 na revista Management Science, com 4.867 desenvolvedores de três grandes empresas, identificou aumento médio de 26% no número de tarefas concluídas com o uso de assistentes de inteligência artificial.

O espaço para esse tipo de solução acompanha uma mudança na forma como empresas usam as redes sociais para vender.

Uma publicação pode despertar o interesse de um consumidor, mas é preciso conduzi-lo até o produto, responder às dúvidas e facilitar o caminho até a compra.

Quando o volume de comentários e mensagens cresce, fazer isso manualmente se torna mais trabalhoso. A automação ajuda a encaminhar essas interações sem exigir que um atendente responda uma a uma.

O funcionamento é simples

Uma loja publica a foto de uma peça de roupa e pede que os interessados comentem uma palavra para receber o link do produto. Quem escreve “azul”, por exemplo, recebe automaticamente o endereço da peça naquela cor.

O mesmo recurso pode ser usado por criadores de conteúdo que querem direcionar seguidores para páginas de cursos, mentorias e outros materiais digitais.

A proposta é tornar esse tipo de ferramenta acessível também a pequenos negócios, sem exigir conhecimentos de programação.

André cita o exemplo de uma padaria de bairro: “O empreendedor precisa conseguir configurar a automação sem depender de um especialista ou passar por um processo complicado”, diz.

A facilidade de desenvolver novas funcionalidades com inteligência artificial, no entanto, trouxe um desafio inesperado: a tecnologia passou a avançar mais rápido do que a própria capacidade da empresa de acompanhar esse crescimento.

André conta que um recurso previsto para ser desenvolvido apenas dali a dois anos ficou pronto antecipadamente com o auxílio da IA.

O problema é que, enquanto a tecnologia já estava disponível, a empresa ainda não contava com profissionais preparados para orientar os clientes e oferecer suporte à novidade.

Para César Baleco, CEO da IRRAH Tech, empresa brasileira especializada no desenvolvimento de tecnologias para gestão empresarial, automação de processos, vendas e atendimento ao cliente, esse cenário mostra que a capacidade de criar ferramentas já não é suficiente para garantir o sucesso de um negócio.

Com a IA tornando o desenvolvimento mais acessível, o diferencial passa a estar também na compreensão das necessidades dos clientes e na capacidade de oferecer um atendimento que acompanhe a evolução dos produtos.

Isso ajuda a entender por que, na avaliação de André, o código não é mais o principal diferencial de uma empresa de tecnologia. “O código é commodity hoje”, afirma.

Se ficou mais fácil criar ferramentas, conquistar clientes, construir uma marca e manter um relacionamento próximo com o público ganha ainda mais importância.

Ele lembra que, em uma empresa anterior, o lançamento de funcionalidades semelhantes pelas próprias redes sociais teve pouco impacto sobre o negócio, porque já havia uma base de usuários que preferia continuar usando a plataforma.